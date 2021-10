IV. třída - skupina C

11. kolo: Tismice - D. Pole 2:1 (44. Kafka, 67. Olišar - 17. Dukay), Č. Brod C - Rostoklaty 2:0 (26. Vymazal, 55. Tříska), Dobřichov - Třebovle 4:0 (5. z pen. Jelínek, 26. Mach, 49. Linart, 72. Lipiei), Radim - Břežany 2:0 (59. Čábelka, 87. Josífek), Tuchoraz - Chotutice 16:1 (9. Moravec, 12. Houžvička, 13. Votoček, 21. Šafář, 30. Šafář, 43. Marc, 47. Marc, 50. Votoček, 54. Vopařil, 59. Vopařil, 61. Smola, 67. Šafář, 72. z pen. Marc, 81. Borovička, 82. Pokorný, 84. Šafář - 69. Karcol), Kouřim B - Pečky B 6:2 (32. z pen. Dobromysl, 45. Holub, 53. Hervert, 74. Drahota, 84. Pilař, 88. Navrátil - 16. vl. Klégr, 29. Moravec), Liblice B - Kozojedy 7:0 (14. Sýkora, 21. Kodet, 31. Fott, 40. Hejda, 53. Sýkora, 75. z pen. Sýkora, 79. Horáček)

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.