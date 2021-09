IV. třída - skupina C

9. kolo: Rostoklaty - D. Pole 4:0 (9. Lipták, 50. Trnka, 54. Hampl, 59. Hampl), Tismice - Třebovle 2:6 (12. Vomáčka, 47. Olišar - 30. Bobek, 38. z pen. Dušek, 56. Ontl, 60. Richter, 80. Janoušek, 87. Rejhon), Č. Brod C - Břežany 3:2 (44. Vymazal, 57. Šír, 85. Pazderec - 12. Menšík, 19. z pen. Slavík), Dobřichov - Chotutice 9:0 (7. Linart, 26. Linart, 39. Lipiei, 64. Linart, 71. Hošek, 74. Zápotocký, 82. Zápotocký, 87. Rubeš, 90. Kára), Radim - Pečky B 2:4 (22. Nedvědil, 80. Krutský - 20. Macháček, 26. Holub, 35. Lindner, 72. Macháček), Tuchoraz - Kozojedy 5:0 (2. Marc, 18. Smola, 63. Votoček, 72. Marc, 73. Toman), Kouřim B - Liblice B 2:1 (44. Pilař, 75. Klégr - 5. Líbal)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.