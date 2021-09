Okresní přebor

7. kolo: Kouřim - Bečváry 2:1 (69. z pen. Snížek, 75. vl. Kšírl - 27. z pen. Černý), Č. Pečky/Paš. - Zásmuky 2:0 (14. Zákoucký, 45. Zákoucký), Ovčáry - J. Lhota 0:3 (21. Kubíček, 25. Kesner, 67. Mikeš), Štítary - Plaňany 2:3 (30. Horňáček, 77. Hetcl - 2. Motrunich, 39. Motrunich, 68. Žemba), Tuklaty - Ratboř 1:6 (88. Klepetko - 1. Teslík, 58. Kesner, 59. Gembiczki, 28. Teslík, 65. Gembiczki, 71. Teslík), Krakovany - Velim B 2:2 pen. 8:9 (34. Sixta, 71. z pen. Chvojka - 27. Štros, 87. Vokřál), Nučice - Libodřice 4:5 (55. Chromý, 79. Kubalík, 81. Novák, 90+2. Kubalík - 28. Košík, 35. Škopek, 50. Škopek, 70. Škopek, 89. Šafránek).

III. třída - skupina A

7. kolo: Veltruby - Týnec n. L. 2:3 (28. Skořepa, 42. Teplý - 2. Grubr, 25. Grubr, 49. Lang), Konárovice - V. Osek 1:6 (79. z pen. Podubecký - 10. Koška, 14. Šmiřák, 33. Novák, 39. Sodoma, 65. Mašek, 85. Novák), Štítary B - J. Lhota B 1:5 (13. Brdíčko - 7. Bilik, 20. Mojžíš, 65. Karban, 69. Kostelecký, 85. Karban), Křečhoř - Nebovidy 1:1 pen. 2:4 (84. z pen. Rychlík - 90. Bláha), Polepy - Cerhenice 0:5 (13. Basarab, 51. Novotný, 74. Gacka, 54. Novotný, 85. Gacka), Nová Ves - Tři Dvory 4:0 (12. Bayer, 23. Babický, 31. z pen. Pecha, 37. Belza).

III. třída - skupina B

7. kolo: Třebovle - D. Pole 1:2 (74. z pen. Pokorný - 12. z pen. Hampl, 33. Nana Ekane), Rostoklaty - Břežany 3:2 (8. Mlynář, 55. Bláža, 87. Křivan - 15. Pikner, 73. Slavík), Tismice - Chotutice 4:6 (16. Rychlík, 29. Teller, 46. Rychlík, 70. Kafka - 23. Polesný, 26. Schnurifeil, 63. Siňor, 66. Siňor, 72. Karcol, 74. Teuber), Č. Brod C - Pečky B 2:1 (7. Saska, 8. Saska - 90+3. Bydlák ), Dobřichov - Kozojedy 4:0 (5. Rychlík, 17. Rychlík, 69. Linart, 83. Valeš), Radim - Liblice B 2:0 (12. Bříza, 76. Procházka), Tuchoraz - Kouřim B 3:2 (4. z pen. Votoček, 27. Marc, 81. Toman - 50. Forman, 65. Pilař).

IV. třída - skupina A

7. kolo: Němčice - Býchory B 3:6 (42. Burda, 53. Hlaváč, 77. Hlaváč - 14. Pelikán, 17. Nesládek, 54. Koubek, 63. Nesládek, 83. Pelikán, 90. Baláž), Volárna - Žiželice B 14:1 (8. Šálek, 12. Rýva, 15. Hanoušek, 20. Nikles, 32. Rýva, 34. Nikles, 42. Rýva, 49. Rýva, 51. Wolfram, 54. Svoboda, 68. Nikles, 71. Kratochvíl, 73. Hanoušek, 81. Hanoušek - 36. Bazylov), TJ UNION OHAŘE - Krakovany B 0:4 (46. Subota, 51. Subota, 83. Myška, 86. Bubeník).

IV. třída - skupina B

7. kolo: Lošany - Tři Dvory B 2:4 (84. Beneš, 86. Švarc - 48. Fila, 54. Fila, 75. Fila, 77. Nehasil), Č. Pečky/Paš. - V. Osek B 0:8 (7. Munia, 25. Myška, 37. Svoboda, 43. Bendík, 64. From, 67. From, 74. From, 77. Nedvěd), Vrb. Lhota - Kořenice 3:1 (77. Mráz, 88. Kára, 90. Pavlásek - 91. Palermo), Polepy B - Hradišťko 1:2 (68. z pen. Dunka - 6. Skrypka, 60. z pen. Polák).

IV. třída - skupina C

7. kolo: TJ Sokol Zásmuky B - Ždánice 0:3 (69. Philipp, 73. Hartman, 84. Veselý), Svojšice - Nučice B 1:3 (65. Koleszár - 18. Novák, 28. Galler, 67. Galler), V. Chvalovice - H. Kruty 4:2 (23. Štěpánek, 34. Mužík, 36. Mužík, 41. z pen. Konrád - 71. Bohata, 0. z pen. Bohata), Tuklaty B - FK Libodřice B 6:2 (5. Sládek, 7. Sládek, 9. Lachman, 16. Lachman, 44. Hlavatý, 57. Hlavatý - 52. Lanc, 70. Matějka).