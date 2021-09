IV. třída – skupina C

6. kolo: D. Pole – Tuchoraz 1:5 (55. z pen. Hampl – 3. Vosecký, 22. Houžvička, 48. Votoček, 61. Votoček, 64. Marc), Kouřim B – Radim 0:5 (31. Čábelka, 51. Procházka, 57. z pen. Ružinský, 64. Homolka, 65. Homolka), Liblice B – Dobřichov 1:0 (43. Lanc), Kozojedy – Č. Brod C 2:5 (63. z pen. Beneš, 67. Novák – 7. Vymazal, 14. Tříska, 42. Vymazal, 47. Klimt, 50. Čermák), Pečky B – Tismice 4:2 (45+2. Dobiáš, 52. z pen. Holub, 85. Holub, 88. Moravec – 34. Kafka, 73. Kafka), Chotutice – Rostoklaty 1:5 (77. Teuber – 4. Křivka, 10. Mlynář, 24. Bláža, 69. Bláža, 90. z pen. Bláža), Břežany – Třebovle 3:1 (45. Huc, 72. Pikner, 84. Pikner – 23. z pen. Šafránek).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.