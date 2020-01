Podruhé během zimní přípravy se utkali s týmem z krajského přeboru a podruhé ho porazili. Po výhře nad Velimí (4:2) zdolali fotbalisté Kolína (divize) také Poděbrady. Na domácí umělce zvítězili jednoznačně 8:1.

Z přípravného utkání FK Kolín - Velim (4:2). | Foto: Deník/Michal Bílek

„Takhle by měl vypadat přípravný zápas, když hraje tým z vyšší a nižší soutěže. Od začátku jsme jasně dominovali. Kluci splnili požadavky, co se týče naběhaných metrů a .rychlosti hry. Byly tam samozřejmě i trochu nepřesnosti, ale přisuzoval bych to částečně únavě, kterou hráči pociťovali z předchozích tréninků. S tímto zápasem jsem hodně spokojený. Byli jsme i dostatečně produktivní,“ uvedl trenér Kolína Petr Pavlík.