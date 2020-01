V dresu Kolína chyběly některé opory – Němeček, Stehno, nebo Veselý. „První dva měli ještě dovolenou, Veselý musel být v práci,“ objasnil manažer Kolína Jaroslav Havrda.

Proti druhému celku krajského přeboru tak naskočilo několik mladíků z dorostu – Pelikán, Tichý, který se také zapsal do listiny střelců, brankář Bína a novic Václav Milec. „Je to hráč na pozici 6, o kterého jsem velmi stál,“ upozornil Havrda.

Kolín se po podzimní části nachází na čtvrtém místě, což se vedení klubu nezamlouvá.

„Chtěli jsme se pohybovat do třetího místa, ale jsme o stupínek níže, takže převládá nespokojenost,“ podotkl Havrda.

Proto se fanoušci mohou těšit na několik nových tváří. Především se vrací obránce Radek Biško, který byl pracovně v zahraničí. „Radek je jedním z hráčů, kteří patřili mezi naše nejlepší hráče v uplynulém ročníku, a navíc je to kolínský odchovanec, takže jsme za jeho návrat rádi,“ pochvaluje si Havrda.

V průběhu zimní přípravy by se do týmu měli zapojit Jakub Kubek, který prošel Slávií a naposledy nastupoval za Vykáň a Spoje Praha. Dále Petr Rys z Aritmy a také David Živný, jenž má zkušenosti například z Převýšova, naposledy ale nastupoval v okresním přeboru za Žiželice. „Všichni tři měli zdravotní problémy. Nyní se dávají dohromady, takže by za nás měli brzy naskočit,“ poznamenal Jaroslav Havrda.

„Každopádně nám jde především o to, abychom přivedli takové hráče, kteří nám okamžitě pomohou a rozšíří hráčkou základnu do kvality a vytvoří nám konkurenční prostředí.,“ dodal.

Naopak kolínský dres již nebudou oblékat ze zdravotních důvodů Petr Ondrušík a brankář Ondřej Barták. „Ačkoliv jsme byli s Ondrou domluveni na spolupráci, na konci roku mě kontaktovala Čáslav. Vzhledem k tomu, že je to hráč Mladé Boleslavi a u nás byl smluvně vázán do 31. prosince 2019, nebyla možnost ho udržet. Rozhodnutí Ondry ale chápu, je to mladý gólman, který chce chytat,“ podotkl Havrda.

Otazník visí také nad učinkováním mladého útočníka Matěje Zelenky. „Matěj má problémy s meniskem a na konci ledna nastupuje na operační zákrok. Doba rekonvalescence se odhaduje na 4 až 6 týdnů. Uvidíme, jestli se s Matějem domluvíme na pokračování, nebo jestli si bude hledat jiné angažmá. Vzhledem k jeho výkonnosti a jeho růstu by bylo nejlepší, aby pravidelně nastupoval. Do budoucna je to pro nás velmi zajímavý hráč,“ řekl Havrda.

Ten jedná ještě s dvěma hráči. „Ale konkrétní být nemůžu, protože ještě mají ve stávajícím klubu smlouvu do 31. ledna 2020,“ objasnil.

Kolín čeká v přípravě deset přípravných zápasů. „Vzhledem k tomu, že se chceme pohybovat co nejvýš a patřit mezi nejlepší týmy jara, je potřeba, aby se hráči sehráli,“ zdůraznil kolínský manažer.

Jak se hráči sehrávají, se mohou fanoušci přijít podívat již ve středu, kdy Kolín od 18 hodin hostí Poděbrady (krajský přebor).