Na světě není nic, co by se nevyvíjelo. Platí to ve všech oblastech. Výjimkou není ani sport, fotbal obzvlášť. Pryč jsou doby, kdy po hřišti pobíhali gentlemani, kteří se pyšnili skvělým pohybem, nebo výbornou kopací technikou. Pamětníci vzpomínají na Masopusta, Panenku nebo Rosického. Mezi tyto legendy českého a československého fotbalu se dá zařadit i Lukáš Kmoch. Samozřejmě v podstatně menším měřítku. Nezná ho tolik fanoušků, ale fotbalovým uměním jich pobavil také velké množství.

Start po boku rodiny

„Fotbal jsem začal hrát v šesti letech ve Štítarech. Působil zde i můj táta a brácha, takže nějak automaticky jsem začal i já,“ vzpomíná 38letý Kmoch.

Za třiatřicet let kariéry prošel několika kluby. Dokonce se podíval i za hranice. „Začínal jsem ve Štítarech, v mladších žácích jsem přestoupil do Kolína, kde jsem hrál s přestávkami až do 25 let. Mezi tím jsem odešel na půlroční hostování po vážném zranění kotníku do Českého Brodu. Po sestupu ze třetí ligy v Kolíně jsem na rok odešel na angažmá do Rakouska do týmu SV Rottenmann, hrající čtvrtou nejvyšší soutěž. Pak jsem se na jednu sezonu vrátil do Kolína, který mezitím postoupil zpět do třetí ligy,“ pokračuje Kmoch.

Potom jeho kroky vedly do Polep, kde hrál téměř deset let. „Začínali jsme v I. B třídě a postoupili až do divize. Na rok jsem si mezitím odskočil do Suchdola, se kterým jsme postoupili z I. A třídy do krajského přeboru. V roce 2018 jsem odešel do Třech Dvorů. Od letošní sezony hraji ve Štítarech,“ vypočítal kluby Lukáš Kmoch, jenž je velkým fanouškem Sparty Praha a Liverpoolu.

Přestože patřil mezi kouzelníky s míčem, nejvyšší soutěž si nikdy nezahrál. „Protože jsem neměl manažera, nabídku z ligy jsem nikdy nedostal. Ale měl jsem nabídky z druhé ligy, konkrétně z Českých Budějovic a Jihlavy, ale Kolín mě nepustil,“ lituje Kmoch.

Největším jeho úspěchem je druhá liga v dresu Kolína.

Za kariéru nastoupil v dresu několika klubů, jeden tým ale považuje za srdcový. A není to Kolín. „Všude se mi líbilo, ale srdcová záležitost jsou Polepy. Byla tam neskutečná parta a atmosféra. Možná i tím, že jsme třikrát za sebou postoupili. Přál bych všem hráčům, aby zažili to, co já v Polepech,“ ještě dnes se usmívá při vzpomínce na toto angažmá.

Kmoch si zákonitě zahrál i se spoustou výtečných hráčů: „Rád vzpomínám na většinu spoluhráčů. Když bych měl jmenovat, tak určitě David Čižinský, Láďa Doseděl, Míra Paták, Míra Müller, ale úplně nejlepším spoluhráčem pro mě byl František Suchánek, se kterým jsem zažil nejenom celou polepskou éru,“ podotkl obdivovatel Messiho.

Fotbalem byl Kmoch tak pohlcený a zaneprázdněný, že mu už nezbýval čas na jiné koníčky. Přitom patří mezi všestranné sportovce. Výborně hraje tenis, stolní tenis nebo hokej.

Nejzákeřnější soupeř

Sportovní kariéru měl parádně nalajnovanou. Přicházel jeden úspěch za druhým. Pak se mu však do cesty postavil jiný soupeř, mnohem zákeřnější. V únoru roku 2012 mu byla zjištěna rakovina varlat. „Podstoupil jsem operaci, kde mi byl odebrán nádor. Od té doby mi kamarád Víťa Brom začal říkat „kulový spodek,“ říká již dnes s úsměvem Lukáš Kmoch.

Když se však dozvěděl první diagnózu, do řeči mu moc nebylo: „Ze začátku prognóza nebyla moc přívětivá, ale po CT se ukázalo, že jsem naštěstí neměl žádné metastázy. Léčba chemoterapiemi probíhala s přestávkami asi pět měsíců. Poté jsem byl zcela vyléčen, ale hodně často jsem musel chodit na kontroly,“ uvedl. „Nyní je situace taková, že chodím na kontroly jednou za rok a vše se zdá být v pořádku,“ oddechl si.

Těžkou dobu společně se svými nejbližšími zdárně překonal. Ukázal srdce bojovníka. „Ze začátku to byl šok, nikdo nevěděl, co bude. Bylo to hodně těžké období pro všechny blízké, ale snažili jsme se být pozitivní. Věřili jsme, že to dobře dopadne,“ uvedl.

A dobře to dopadlo. S manželkou Ivou vychovávají dvě děti. „Jiříkovi je sedm let a hraje fotbal ve Štítarech. Karolínce je pět let a zatím hledáme, co by ji bavilo,“ pyšní se Kmoch dvěma potomky.

V jeho případě platí přísloví, dobří holubi se vracejí. Ve svých osmatřiceti letech se vrátil tam, odkud se odrazil do „velkého“ fotbalu. „Začínal jsem ve Štítarech a tam chci i skončit. Navíc tam trénuje brácha Dan,“ konstatoval.

A když si čas najde, tráví ho ve společnosti své milované rodiny. „Pořídili jsme si zahrádku, tak nejvíc volného času trávíme tam. S pivkem a dobrými sousedy,“ dodal muž, jehož mottem je: You'll never walk alone. Přesně to pasuje na jeho životní příběh. Nikdy nepůjdeš sám!