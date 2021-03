Červeným Pečkám patří v neúplné tabulce desátá příčka. Jak jste s umístěním spokojený?

S umístěním rozhodně spokojený nejsem. Rád bych, aby naše mužstvo bylo v tabulce výš. Pevně věřím, že pod vedením našeho občas i hrajícího trenéra Matěje Bílého se to povede. Tím bych mu tu chtěl i veřejně poděkovat, že tým převzal a dál tu budeme společně pracovat na něčem, co má smysl.

Je postavení v tabulce odraz kvality vašeho týmu?

Náš tým kvalitu má, nicméně nás nejvíc sráželo, že jsme ani dva zápasy po sobě nedokázali odehrát ve stejné sestavě. Ať už z důvodu zranění, anebo pracovních povinností.

Zatímco týmu se výsledkově moc nedaří, vy osobně můžete být spokojený. V osmi kolech jste nastřílel jedenáct branek…

V zápasech, kde nám moje góly přinesly body, za ty jsem obzvlášť rád. Jinak je hlavně důležité celkové umístění týmu. To bohužel není lichotivé.

Máte dvorního nahrávače?

Dost si rozumíme směrem dopředu s Mírou Rauchem, ale ten nám kvůli zranění z generálky chyběl při prvních šesti zápasech.

Díky vaší skvělé střelecké produktivitě jste mířil za ziskem koruny pro nejlepšího střelce soutěže. Jak moc vás mrzí, že sezona byla díky koronaviru předčasně ukončená?

Mrzí mě to celkově, celý fotbal tím trpí. Snad to všichni nějak přežijí a budou moct pak pokračovat a nebude o nějaké to mužstvo méně. Co se týká mé osoby, budu muset o krále střelců zabojovat v další sezoně (smích). Ale spíš bych se soustředil na týmový projev a lepší umístění v tabulce.

Věříte, že se ročník dokončí?

Já věřím, že se dohraje alespoň podzimní část sezony.

Na okrese patříte mezi nejlepší kanonýry. Téměř každou sezonu se pohybujete na čelních pozicích mezi střelci. Vzpomenete si, která sezona byla z vašeho pohledu nejpovedenější?

Pro mě je to sezona 2018/2019, kdy se mi povedlo nastřílet 30 gólů. Narodil se mi syn a my postoupili do okresního přeboru, který je podle mého v Červených Pečkách minimálně povinností.

V současné době hrajete právě za Červené Pečky, dříve jste ale zkoušel štěstí například v Kutné Hoře, která hrála krajský přebor. Jak na toto angažmá vzpomínáte?

Za tohle angažmá a možnost vděčím Radku Kulhánkovi. Byla to skvělá zkušenost. Vše tam zdravě fungovalo, ať už tréninky, které probíhaly třikrát týdne v plném počtu, nebo společné akce, které jsou podle mého názoru k tomu sportu potřeba.

Červené Pečky se řadí mezi kluby na okrese, které se mohou pochlubit parádní minulostí. V minulosti dlouhé roky hrály krajské soutěže a hlavně krajský přebor. Připomínají vám to při zápasech někteří pamětníci? Přeci jenom diváci v Červených Pečkách jsou dost nároční…

Máte pravdu, I. A.třída se hrála několik let. O krajském přeboru vím jen z vyprávění. Přál bych si, aby se tu ještě někdy minimálně I. A.třída hrála a já u toho mohl být, ať už jako hráč, nebo být jinak nápomocen.

Jste známý sportovní fanoušek. Když byste si měl vybrat z různých odvětví, kdo by byl vaším favoritem?

Barcelona - Real? Real.

Federer - Nadal? Nadal.

Sparta - Slavia? Sparta.