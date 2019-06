Zatímco v některých předchozích kolech střelci na hattrick nedosáhli, ve 24. kole se minimálně třikrát prosadilo šest fotbalistů. Linhart, O. Novák (oba Tři Dvory), Pánek (Libodřice). Čtyřikrát mířil do černého Kmoch (Tři Dvory), pětkrát Sova (Libodřice). Ani tento počin však nestačil na krále kola. Tím se stal Javorek. Třídvorský ofenzivní záložník nastřílel Českému Brodu neuvěřitelných deset branek. Díky tomu se v průběžné tabulce posunul na třetí příčku.

Mezi brankáři se dařilo Heresovi (Býchory) a Douděrovi (Krakovany) – oba udrželi čisté konto.

Brankáři s nulou

10 – Heres (Býchory).

7 – Svoboda (Velim B).

6 - Černý (Tři Dvory), Krutský (Nučice).

5 – Neveselý (Dobré Pole), Havránek (Kouřim).

4 – Skočdopole (Libodřice), Douděra (Krakovany).

3 – Rokos (Žiželice), Pazdera (Tuklaty), Stoupa (Bečváry), Málek (Jestřabí Lhota).

2 – Jansa (Jestřabí Lhota).

1 – Vondra (Jestřabí Lhota), Špinka (Krakovany), Bělohlávek (Kouřim), Hrouda (Bečváry), Hrdinka (Tuchoraz), Daněk (Velim B).

Minutová neprůstřelnost

406 – Heres (do dalšího kola jde s 138 minutami), 335 – Svoboda (27), Černý (2), 325 – Pazdera (11), 273 – Douděra (108), 263 – Stoupa (33), 244 – Havránek (15), 227 – Krutský (45), 194 – Neveselý (43), 192 – Skočdopole (1), 174 – Málek (43), 162 – Špinka (13), Rokos (81), 132 – Jansa (0), 116 – Hrdinka (9), 104 – Daněk (Velim B, 104), 99 – Hrouda (0), 91 – Sahula (Český Brod C, 2), 90 – Vondra (90), Bělohlávek (Kouřim, 90), 87 – T. Vymazal (Český Brod B, 25), 78 – Kolář (Libodřice, 78), 72 – Bartyzal (Tuchoraz, 72), 71 – Capalka (Žiželice, 0), 67 – A. Gajdasz (Český Brod C, 28), 63 – Švrčula (Dobré Pole, 63), 51 – Batamag (Dobré Pole, 3), 45 – Z. Týma (Jestřabí Lhota, 45), 29 – Zika (Dobré Pole, 2), 8 – M. Vymazal (Český Brod C, 0).

Střelci

24 – Kubalík (Nučice).

21 – Suchánek (Tři Dvory).

19 - Javorek (Tři Dvory).

18 - Pánek (Libodřice).

16 - Kubelka (Žiželice), Kalivoda (Tři Dvory).

15 – Potůček (Dobré Pole), Brunclík (Tři Dvory), Sova (Libodřice).

14 - Slezák (Tři Dvory).

13 - Dostál (Krakovany).

12 – Teplý (Býchory), Kyncl (Velim B), Šulc (Nučice).

11 – Korčák (Žiželice), Müller, Linhart (oba Tři Dvory), Martínek (Jestřabí Lhota), Košík (Libodřice), Jahoda (Bečváry).

10 – Hrstka (Libodřice), Procházka, Snížek (oba Kouřim), Rous (Žiželice).

9 – J. Keltner (Kouřim), J. Vyhnánek (Býchory), Jehlička (Velim B), Krupka (Jestřabí Lhota).

8 – Kadlec (Velim B), Váňa (Býchory), Žirovnický (Dobré Pole), Černý (Bečváry).