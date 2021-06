K současné situaci ve Spartě Kolín se Kolínskému deníku vyjádřil její manažer Jaroslav Havrda.

Byli jste první, z osmi zápasů jste vytěžili téměř maximum. Jak velké to je zklamání?

Samozřejmě, že velké. Obzvlášť, když vím, kolik prácea úsilí nás to všechny v klubu stálo. Nejvíce mi je líto hráčů a realizačního týmu, ale bohužel, taková je doba. Musíme to brát tak, jak to je.

Je to druhá sezona, která byla přerušena. Dvakrát jste měli silně nakročeno k postupu. Dá se mluvit o smůle?

Dnes je to nevděčné téma, ale rozhodla za nás pandemie. Nemá smysl se v tom dále pitvat.

Kdyby byla možnost volby. Zvolil by klub raději konec soutěže, nebo by byl například pro nákladné testování na covid-19?

Kdyby záleželo na nás,určitě bychom volili cestu testování a dohrání soutěže.

Jak klub překonával dlouhou pauzu?

Snažili jsme se na etapy trénovat a držet hráče v tréninkovém procesu.

A co hráčský kádr pro novou sezonu? Nastanou nějaké změny?

Chceme jít cestou minimálních změn, ale už teď víme, že nějaké nastanou. Budou ale kosmetické.

Cíle pro následující sezonu jsou stejné? Tedy postup do ČFL?

Ano, pokud se nám podaří udržet současný kádr, a zároveň ho ještě zkvalitnit, cíl zůstává jednoznačný, a to postoupit do ČFL.

Tomáš Šulc