FOTO, III. třída: Totální a neuvěřitelný kolaps favoritů ve skupině B

Jestli to v béčkové skupině III. třídy minulý týden vřelo, tak teď už to přímo bouří. Tabulka se neskutečně vyrovnala a v bojích o postup bude ještě pořádně rušno. Prvních šest týmů dělí pouhopouhé tři body. Kdo bude výrazně promlouvat do postupových karet? Prohlédněte si rozsáhlou fotogalerii ze zápasu Cerhenice - Křečhoř.

Z fotbalového utkání III. třídy Cerhenice - Křečhoř (6:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kanonýr Deníku Jakub Vojta: Moje branky hezké nebyly. Na pěkné góly máme Jirku Sodomu Divizní fotbalisté Sparty Kolín bojují ze všech sil o postup do třetí nejvyšší soutěže. V dalším… Přečíst článek > III. třída - skupina A Až ve třetím jarním kole se konečně dočkal Velký Osek výhry za tři body. Na půdě Týnce jako první inkasoval, pak ale třemi zásahy skóre otočili. Pak přišel dramatický konec a pořádná zápletka. Domácí v 82. a 84. minutě skórovali a rázem bylo vyrovnáno. Jenže Osek stihl ještě udeřit dvakrát a mohl slavit. Vítězný gól dal Meloun, pojistku přidal v poslední minutě svou druhou trefou Šmiřák. Vedoucí Cerhenice se trápily s poslední Křečhoří celý první poločas. A hosté dokonce gólem z poslední minuty vedli. Jenže favorit po změně stran zabral a během chvíle rozhodl. Nakonec nastřílel protivníkovi šest branek. Oba celky dohrávaly v deseti. V téže minutě dostali červenou kartu domácí Michal Mastný a hostující Ondřej Šafránek. Zatím stoprocentní jsou na jaře i Nebovidy, ty vysvobodil vítězným gólem nad Konárovicemi v 83. minutě Zelenka. V Nové Vsi se hrálo o šest bodů a domácí přenechali všechny body Polepům. Jediný jejich gól dal Jelínek. 18. kolo: Týnec n. L. - V. Osek 3:5 (33. Nesládek, 82. Novotný, 84. Novotný - 34. Žilka, 38. Šmiřák, 66. Novák, 88. Meloun, 90. z pen. Šmiřák), J. Lhota B - Veltruby 6:2 (8. Karban, 13. Švanda, 29. Šámal, 51. Trojan, 53. Svoboda, 87. Trojan - 72. Bareš, 81. Teplý), Nebovidy - Konárovice 2:1 (13. Bláha, 83. Zelenka - 69. Vokoun), Cerhenice - Křečhoř 6:1 (49. Novotný, 51. Čerych, 59. Puk, 67. Basarab, 78. Novotný, 82. Čerych - 45. Šafránek), Tři Dvory - Sendražice 5:1 (3. Novák, 40. Suchánek, 42. Fila, 55. z pen. Fila, 87. Novák - 61. Jansta), Nová Ves - Polepy 0:1 (20. z pen. Jelínek) Jakub Vojta: Moje branky hezké nebyly. Na pěkné góly máme Jirku Sodomu III. třída - skupina B To v béčkové skupině se děly věci. Dosud vedoucí Dobřichov prohrál prohrál na půdě kouřimské rezervy 0:3. Tochoraz slehla doma s Radimí nejtěsnějším výsledkem, jediný gól dal čtyři minuty před koncem Nedvědil. A to hrála Radim celý druhý poločas bez vyloučeného Krále. Béčko Liblic zvítězilo těsně nad Českým Brodem C a je také ve hře o postup. Zaváhání favorizovaných celků využily Pečky B, ty díky dvěma gólům střídajícího Macháčka pokořily Rostoklaty a narovnaly se na druhou příčku tabulky za první Dobřichov. 18. kolo: D. Pole - Břežany 0:2 (3. z pen. Slavík, 52. Menšík), Chotutice - Třebovle 2:5 (38. z pen. Jablonský, 47. Jablonský - 34. Richter, 45. Richter, 54. Líbal, 58. Líbal, 90. Bobek), Pečky B - Rostoklaty 2:0 (30. Macháček, 45. Macháček), Kozojedy - Tismice 1:1 pen. 8:7 (5. Formánek - 40. Kafka), Liblice B - Č. Brod C 3:2 (53. Kodet, 55. Hrstka, 60. Schovanec - 15. Vymazal, 58. Pazderec), Kouřim B - Dobřichov 3:0 (26. Bolčo, 63. Hervert, 81. Snížek), Tuchoraz - Radim 0:1 (86. Nedvědil)

