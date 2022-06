FOTO, III. třída: Šok! Cerhenice zase padly. Křečhoř slavila druhou výhru

Zdá se to až neuvěřitelné, ale fotbalisté Cerhenic, jasný postupující ze třetí třídy do okresního přeboru, prohráli podruhé za sebou. Po domácí prohře s Nebovidy padl suverén na půdě rezervy Jestřabí Lhoty. Ve skupině B si to o první flek rozdají v posledních dvou kolech týmy Tuchoraze a Dobřichova.

Z fotbalového utkání III. třídy Jestřabí Lhota B - Cerhenice (5:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kanonýr Deníku Kanonýr Deníku Tomáš Dufek z Kouřimi si zahrál na Thierry Henryho Fotbal ho baví, má ho nesmírně rád, těší se ze svých gólů. Jenže ho v poslední době také trápí… III. třída - skupina A Jsou to ale věci. Suverénní Cerhenice prohrály podruhé v řadě, tentokrát v Jestřabí Lhptě s tamním béčkem. Domácí otočili skóre na svoji stranu v posledních čtyřech minutách. Teprve druhou radost z vítězství v letošní sezoně si užili fotbalisté Křečhoře, kteří jsou v tabulce poslední. Ti uspěli na trávníku Týnce nad Labem. Hostům pomohlo brzké vyloučení domácího Váši za hanlivou kritiku sudího Pešky. Křečhoř prohrávala už o dvě branky, ale v posledních čtyřech minutách dala tři góly. Veltruby si doma poradily s Novou Vsí Především díky hattricku Pfeifera, který se zapsal mezi střelce třikrát. Druhý Velký Osek neměl žádný problém se Třemi Dvory, hosté si odvezli osmibrankový výprask. Tři góly dal osecký Karban. Konárovice proti Polepům doma nenastoupily. 26. kolo: Týnec n. L. - Křečhoř 2:4 (35. Lískovec, 41. Lískovec - 47. Olah, 86. Bláha, 89. Bláha, 90. Rychlík), Štítary B - Sendražice 2:3 (77. Mašín, 88. Opolzer - 18. Toman, 46. Jansta, 79. Jansta), Konárovice – Polepy nehráno, Veltruby - Nová Ves 4:3 (6. Teplý, 9. Pfeifer, 70. Pfeifer, 73. Pfeifer - 47. Krejčí, 63. Vokřál, 79. Kopecký), V. Osek - Tři Dvory 8:2 (12. Koška, 14. Koška, 41. Novák, 47. Mašek, 49. Mašek, 65. Karban, 79. Karban, 88. Karban - 61. z pen. Fila, 90. Sýkora), J. Lhota B - Cerhenice 5:4 (19. Černý, 42. Krajíček, 65. Černý, 86. Pavlov, 89. Robovský - 13. Doubek, 30. Basarab, 52. Basarab, 79. Doubek) Kanonýr Deníku Tomáš Dufek z Kouřimi si zahrál na Thierry Henryho III. třída - skupina B Ve skupině B si to v posledních dvou kolech rozdají o postup už jen týmy Tuchoraze a Dobřichova. Ty od sebe dělí pouhé dva body, lépe jsou na tom borcvi Tuchoraze. Ti nastříleli Třebovli ostudných deset gólů. O polovinu méně jich dal druhý Dobřichov, který uspěl v Tismicích. Překvapivě bodovalo poslední Dobré Pole, na penalty prohrálo s céčkem Českého Brodu, které dohrávalo bez vyloučeného Kohouta. V deseti dohrávala také Radim, ta padla na půdě Rostoklat o jediný gól. Překvapivé jsou také poráčky pečeckého a liblického béčka. V posledních dvou kolech sezony hraje Dobřichov dvakrát doma, hostí Český Brod C a poslední Dobré Pole. Tuchoraz má doma Rostoklaty a jede do Tismic. 26. kolo: D. Pole - Č. Brod C 1:1 (64. Anague - 31. Vymazal), Tismice - Dobřichov 2:5 (37. z pen. Olišar, 75. Olišar - 20. Rubeš, 23. Linart, 36. Brdičko, 65. Michálek, 73. Linart), Rostoklaty - Radim 2:1 (38. Kubelka, 79. Vontszemü - 51. Krutský), Třebovle - Tuchoraz 0:10 (8. Marc, 20. Šafář, 29. Marc, 49. z pen. Moravec, 53. Moravec, 58. Šafář, 61. Marc, 72. Votoček, 79. Toman, 89. Doležel), Břežany - Kouřim B 3:2 (48. z pen. Slavík, 70. Karban, 74. Karban - 61. Čihák, 66. Keltner), Chotutice - Liblice B 4:2 (20. Nemeš, 43. Maršálek, 52. Teuber, 66. Schnurifeil - 23. Strnad, 69. z pen. Lanc), Pečky B - Kozojedy 1:3 (25. Modrovič - 23. z pen. Beneš, 31. Pukman, 78. Novák)

