Lídra soutěže z Cerhenice pořádně potrápila čtvrtá Nová Ves. Ta v poločase vedla nejtěsnějším rozdílem, hostí vyrovnali až v 53. minutě. A v 71. minutě dali vítěznou branku. O obě trefy se postaral Mastný. Tři Dvory se doma nechovaly zrovna přívětivě k týneckým fotbalistům, zasadily jim sedm bodných ran. Nebovidy pokračují ve výborném jarním tažení, dva nula vyhrály v Sendražicích. A to hrály od 50. minuty bez vyloučeného Karkoše, který počastoval sudího Klímu hanlivými slovy. Přesto dali hosté v deseti gól, výhru jistil Zelenka. Poslední Křečhoř se nedočkala ani v sedmnáctém utkání, naposledy padla s béčkem Jestřabí Lhoty. V jeho barvách se trefili dvakrát Pavlov a Robovský. S předposlednímu Štítary B si poradil druhý Velký Osek, tomu pomohla i vlastní branka domácího Nejmana. Další dva góly přidal Mašek. Konárovice plichtily po devadesáti minutách s týmem Veltrub, hosté si pak po penaltovém rozstřelu uzmuli druhý bonusový bod. Hosté posledních patnáct minut drželi nerozhodný stav i v deseti, když byl vyloučený Pavel Mokrý.

21. kolo: Tři Dvory - Týnec n. L. 7:0 (4. Bašista, 8. Novák, 55. z pen. Novák, 58. Sýkora, 68. Pokorný, 79. Bašista, 83. Sýkora), Nová Ves - Cerhenice 1:2 (38. Vokřál - 53. Mastný, 71. Mastný), Sendražice - Nebovidy 0:2 (22. Müller, 70. Zelenka), Křečhoř - J. Lhota B 0:4 (44. Pavlov, 61. Robovský, 76. Robovský, 89. Pavlov), Štítary B - V. Osek 1:3 (26. Miškovský - 5. vl. Nejman, 20. Mašek, 88. Mašek), Konárovice - Veltruby 1:1 pen. 7:8 (55. z pen. Junek - 37. Pfeifer)

III. třída - skupina B

V čele skupiny se zuby nehty drží Dobřichov. V pokračování soutěže třikrát o gól vedl, o výhru pak přišel šest minut před koncem. Na penalty nakonec béčko Peček porazil a urval druhý bod. Právě Pečky B tak momentálně ztrácí na lídra dva body. Jediný bod za prvním týmem je druhá Tuchoraz, která přehrála liblické béčko hladce 3:0. Hosté dohrávali bez vyloučeného Bartyzala, který vyslal směrem k rozhodčímu Melicharovi několik velmi peprných slov. Na nejvyšších příčkách se drží také Český Brod C, ten vyhrál nad Chotuticemi přesvědčivě 5:2. Také Radim ještě rozhodně neřekla poslední slovo. Doma zdolala Kozojedy 3:0. A mohla být ráda, že si vytvořila dostatečný náskok. Šestnáct minut před koncem dostal totiž červenou kartu brankář Kruliš. Hosté ale s nepříznivým výsledkem nic udělat nedokázali. Překvapilo poslední Dobré Pole. Teprve podruhé v sezoně zvítězilo, odneslo to béčko Kouřimi. Vítězný gól dal v první minutě nastavení Flieger. Dobré Pole tak dokonale potrestalo vyloučení domácí Dleska, který uviděl červenou kartu za udeření soupeře pěstí zezadu do hlavy. Incident se stal pět minut před koncem. Zápas sousedů v tabulce o šest bodů našel vítěze až po penaltách. Rostoklaty hrály 1:1 s Třebovlí, tak pak vyhrála rozstřel. Ale jedenáct minut dohrávala v deseti, Jaroslav Němec se nevybíravě pustil do asistenta rozhodčího a počastoval ho nepublikovatelnými výroky.

21. kolo: Kouřim B - D. Pole 1:2 (59. Navrátil - 77. Štefančík, 91. Flieger), Tuchoraz - Liblice B 3:0 (2. Votoček, 13. Pokorný, 59. Šafář), Radim - Kozojedy 3:0 (18. Homolka, 51. Čábelka, 61. z pen. Krutský), Dobřichov - Pečky B 3:3 pen. 5:4 (15. Linart, 32. z pen. Jelínek, 74. Jelínek - 25. Modrovič, 53. Malý, 84. Richter), Č. Brod C - Chotutice 5:2 (19. Vymazal, 35. Vymazal, 65. Kohout, 68. Šermauer, 82. Vymazal - 39. Nemeš, 89. Jablonský), Tismice - Břežany 1:3 (33. Pompa - 6. Slavík, 41. Svoboda, 58. Vlahov), Rostoklaty - Třebovle 1:1 pen. 4:5 (30. Mlynář - 39. Richter)