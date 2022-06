III. třída: Pád neminul tři celky. Dolů se pakují Křečhoř, Dobré Pole a Tismice

Cerhenice a Tuchoraz. To jsou jména dvou postupujících ze třetí třídy. To už ale není nic nového. Pádu do „pralesní“ soutěže se nevyhnuly celky Křečhoře ze skupiny A, a Dobrého Pole a Tismic ze skupiny B.

Z fotbalového utkání III. třídy Jestřabí Lhota B - Cerhenice (5:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

