Jako horký nůž máslem projeli podzimní část soutěže fotbalisté Cerhenice ve třetí třídě. Všech dvanáct utkání vyhráli a jako jediní jsou stoprocentní. Inkasovaly pouhých šest branek. Tabulku skupiny A tak vedou s náskokem šesti bodů na druhý Velký Osek. Ještě o mnoho vyrovnanější je skupina B. První dva celky – Dobřichov a céčko Českého Brodu – mají shodně dvaatřicet bodů. O tři body méně mají Tuchoraz a rezerva Peček. V závěsu dotírá ještě Radim.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Závěrečné kolo soutěže ve skupině A bylo chudé na góly. Hned čtyři zápasy skončily výsledkem 1:0. A to i u obou vedoucích celků. Cerhenice vyhrály díky brance Ondřeje Puka v Konárovicích, Velký Osek získal tři body v duelu s Nebovidy díky gólu Maška. Jediný gól rezervy Jestřabí Lhoty vsítil proti Týnci nad Labem Švanda, béčko Štítar vysvobodil se Třemi Dvory Miškovský. Poslední Křečhoř doma padla těsně 1:2 s Novou Vsí a na dně tabulky je přikována s pouhými čtyřmi body. Šest gólů nabídlo utkání Sendražic s Polepy. Hosté zvítězili 5:1 a to i přesto, že hráli od dvaadvacáté minuty bez vyloučeného Milichovského. Všechny branky tak dali v deseti. Až do 81. minuty byl stav nerozhodný jedna jedna, jenže pak daly Polepy čtyři branky.