Lídr a dávno jasný postupující z Cerhenic asi může být hodně rád, že měl před koncem sezony nahráno. V poslední době se mu vůbec nedaří, prohrál třetí utkání v řadě. A to předtím všechny duely vyhrál. V předposledním kole soutěže nestačil doma na druhý Velký Osek. Ten už hůře než druhý neskončí, i když má v posledním kole volno. Třetí Polepy, které porazily těsně béčko Štítar, už mají ztrátu pět bodů. Zápas Týnec nad Labem – Nebovidy se nehrál, domácí nedali mužstvo dohromady. V dobrých jarních výsledcích pokračovala poslední Křečhoř, dva body urvala po penaltách v Sendražicích.

14. kolo: Týnec n. L. - Nebovidy nehráno, domácí se nesešli, Cerhenice - V. Osek 3:4 (72. Puk, 74. Doubek, 86. z pen. Puk - 9. Karban, 11. Karban, 27. Novák, 58. Mašek), Tři Dvory - Veltruby 3:1 (15. Fila, 19. Novák, 36. Novák - 42. Bareš), Nová Ves - Konárovice 2:2 pen. 5:6 (61. Vokřál, 76. Fligr - 10. Pešta, 88. Plachý), Polepy - Štítary B 2:1 (34. Dvořák, 80. Pych - 19. Uman), Sendražice - Křečhoř 3:3 pen. 4:5 (14. Jansta, 28. Toman, 78. Kubát - 49. Rychlík, 77. Nezavdal, 86. Rak)

III. třída - skupina B

Céčko Českého Brodu si pořádně vyšláplo na Dobřichov a nadělilo mu šest branek. Hosté tak ztratili naději na první místo tabulky. To už patří definitivně Tuchorazi, která hrála sice bez branek s Rostoklaty, ale pak uzmula druhý bod v penaltovém rozstřelu. Pořádnou kanonádu předvedlo béčko Peček na půdě Dobrého Pole, poslednímu týmu nasázelo devět banánů. Ještě o jeden gól více nastříleli borci Radimi do sítě Tismic. Ladislav Pokorný z Třebovle nastřílel tři góly do sítě kouřimské rezervy. Právě Pokorný trénuje kouřimský A tým v okresním přeboru.

14. kolo: D. Pole - Pečky B 3:9 (45. Dukay, 54. Dukay, 69. Blahout - 3. Modrovič, 24. Macháček, 28. Křivský, 35. Macháček, 41. Macháček, 55. Holub, 63. Richter, 70. z pen. Konůpek, 86. Konůpek), Kozojedy - Chotutice 4:0 (8. Kopecký, 24. Georgiev, 78. Makara, 85. Pokorný), Liblice B - Břežany 6:1 (28. Hejda, 48. Vondrášek, 67. Lanc, 88. Kodet, 44. Hejda, 69. Lanc - 65. Slavík), Kouřim B - Třebovle 1:7 (56. Hervert - 20. Bielievtsev, 34. Bielievtsev, 35. Pokorný, 41. Pokorný, 66. z pen. Kutnohorský, 82. Bobek, 85. Pokorný), Tuchoraz - Rostoklaty 0:0, pen. 3:0, Radim - Tismice 10:1 (9. Jozífek, 19. Rak, 24. Rak, 31. Procházka, 33. Synek, 42. Čábelka, 54. Jozífek, 69. Mašín, 77. Jozífek, 89. Synek - 44. Olišar), Č. Brod C - Dobřichov 6:1 (5. Vymazal, 8. z pen. Kratochvíl, 55. vl. Procházka, 60. Šermauer, 64. Fuchs, 90. Čurgali - 50. Čermák)