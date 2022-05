Třetí jarní zaškobrtnutí Velkého Oseka dělá funkcionářům klubu velké vrásky na čele. Mužstvo bojuje o druhou příčku, která by při shodě okolností mohla být ještě postupová. Jenže Velký Osek prohrál na půdě Sendražic, kde díky gólu Košky vedl. Domácí ale během tří minut skóre otočili a těsné vítězství uhájili.

To Cerhenice mají jasno. Deklasovaly Týnec osmi góly a jsou jistým postupujícím. „Oslavy ale žádné nebyly. To si necháváme až po posledním zápase sezony,“ culil se Martin Novotný, fotbalista lídra soutěže, který už ale čtyři zápasy kvůli zranění nehrál. „Prasklo mi ve svalu,“ přiblížil potíže Novotný. „Máme ještě poslední čtyři zápasy, tak snad alespoň dva dám,“ věří v brzké uzdravení ofenzivní fotbalista Cerhenic.

Na třetí příčku si brousí zuby Polepy, které porazily béčko Jestřabí Lhoty. Hodně možná napoví další kolo, v němž hrají svěřenci trenéra Martina Hrušky ve Velkém Oseku. Bodově naprázdno vyšly na jaře úspěšné Nebovidy, tentokrát nestačily na Novou Ves. A přišly o dalšího vyloučeného, tentokrát viděl zblízka červenou kartu gólman Martin Polák. Gólovou nadíklu štítarského béčka odnesly Konárovice, u soupeře schytaly devítibrankový debakl. Tři góly dal Hoření. Hodně blizoučko první výhře v sezoně byla poslední Křečhoř, která hostila Veltruby. Hosté rozhodly o výhře 2:1 gólem Bareše z poslední minuty.

23. kolo: Cerhenice - Týnec n. L. 8:3 (18. Nykodym, 39. Nykodym, 48. Puk, 55. Puk, 58. Klucska, 60. Doubek, 64. Klucska, 79. Puk - 9. Novotný, 37. Novotný, 43. Břichnáč), Nová Ves - Nebovidy 2:1 (29. Kopecký, 41. Čech - 10. Procházka), Polepy - J. Lhota B 2:1 (18. Novák, 54. Milichovský - 90. z pen. Klička), Sendražice - V. Osek 2:1 (69. Toman, 72. Marotchak - 61. Koška), Křečhoř - Veltruby 1:2 (54. Rychlík - 22. Bareš, 90. Bareš), Štítary B - Konárovice 9:1 (22. Uman, 43. Uman, 54. Lepší, 60. Hoření, 75. Beneš, 67. Hoření, 77. Huleš, 87. Mensatoris, 89. z pen. Hoření - 82. Pešta)

III. třída - skupina B

Dobřichov a Tuchoraz mírně odrazily nápor dalších soupeřů, boj o postup do okresního přeboru je ale stále otevřený. Lídr z Dobřichova si doma poradil s týmem Břežan, už v poločase vedl o tři branky. Další gól už ale nepřidal a jednou inkasoval. To Tuchoraz byla o mnoho ráznější. Béčko Peček porazila s přehledem 8:0. Tři góly dal Votoček, po dvou přidali Vopatřil a Moravec. Stejným výsledkem skolila Liblice B poslední Dobré Pole. Tady dal hattrick Lanc. Třetí porážku v řadě si do tabulky připsalo kouřimské béčko, když nestačilo na Kozojedy. Čtvrtou porážkou je kontumace z minulého kola, kdy se béčko Kouřimi nesešlo vůbec a k utkání nenastoupilo. Dost překvapivě brala Radim doma pouze bod, když zachraňovala remízu v poslední minutě. Penalty pak vyhrály dvanácté Chotutice. Tabulkou se propadá céčko Českého Brodu, to doma nestačilo na Třebovli. Tismice doma padly s týmem Rostoklat.

23. kolo: Liblice B - D. Pole 8:0 (46. Lanc, 59. Hejda, 60. Kodet, 62. Lanc, 67. Vlk, 73. Nouzák, 81. Lanc, 83. Dukay), Kouřim B - Kozojedy 0:3 (60. Pokorný, 65. Georgiev, 77. Šimon), Tuchoraz - Pečky B 8:0 (4. Vopařil, 39. Votoček, 43. Votoček, 63. Vopařil, 68. Votoček, 72. Moravec, 82. Moravec, 86. Mučka), Radim - Chotutice 3:3 pen. 4:5 (13. Kononov, 16. vl. Shutko, 90. Čábelka - 48. Maršálek, 69. Antůš, 74. Schnurifeil), Dobřichov - Břežany 3:1 (6. Lipiei, 27. Kára, 40. Čermák - 60. Moravec), Č. Brod C - Třebovle 2:5 (11. Vymazal, 29. Vymazal - 52. Andrašik, 57. Ontl, 61. Ontl, 69. Richter, 82. Bobek), Tismice - Rostoklaty 1:3 (24. vl. Kováč - 43. Brabenec, 47. Mlynář, 83. z pen. Bláža)