Jestliže chtěl Velký Osek narušovat pohodu vedoucích Cerhenic, tak se mu to zatím ale opravdu nedaří. Doma nedal gól, což se mu stalo i v prvním zápase, a hrál bez branek s rezervou Jestřabí Lhoty. Na penalty vyhrál v nekonečné sérii 13:12. To lídr zvládl utkání s jistotou a tři banány nasázel béčku Štítar. Domácí se ale drželi do 58. minuty, kdy dal Basarab první gól a v závěru dvěma góly jistil výhru favorita Doubek. Sendražice zachraňovaly remízu s Novou Vsí chviličku před koncem, pak si uzmuly druhý bod po penaltové loterii. Poslední Křečhoř udeřila proti Třem Dvorům hned v první minutě, ale nakonec o tři branky prohrála. Polepy hrály podruhé na jaře doma a podruhé z toho byl výsledek 3:1. Bez bodu odjel Týnec. Domácí může mrzet jen vyloučení Urbana. Nebovidy na jaře podruhé neinkasovaly a znovu sebraly tři body. Tentokrát ve Veltrubech.

17. kolo: Polepy - Týnec n. L. 3:1 (27. Jelínek, 54. Novák, 68. Jindra - 81. z pen. Novotný), Sendražice - Nová Ves 2:2 pen. 4:3 (23. Senohrábek, 84. z pen. Jansta - 21. Vokřál, 77. Fligr), Křečhoř - Tři Dvory 1:4 (1. Rak - 40. Sýkora, 55. Fila, 62. Fila, 67. Novák), Štítary B - Cerhenice 0:3 (78. Basarab, 85. Doubek, 86. Doubek), Veltruby - Nebovidy 0:2 (26. Liebel, 49. Saulich), V. Osek - J. Lhota B 0:0 pen. 13:12

Velimský Václav Kopáček se po zranění vrátil. A ve střelecké formě

III. třída - skupina B

Jestliže byla před sedmnáctým kole situace ve skupině zamotaná, tak po něm je přímo zauzlená. V souboji o přední umístění hostil Dobřichov mužstvo Tuchoraze. Domácí vedli, ale soupeř vyrovnal. Domácím nepomohla ani chvilková přesilovka, když dostal červenou kartu hostující Doležel. Přiblížit se tak mohly další celky a náležitě toho také využily. Především céčko Českého Brodu, které porazilo Kouřim B, vrátilo se na druhou pozici a má stejně bodů jako lídr z Dobřichova. A to hrálo půl hodiny bez vyloučeného Šmejkala. Také Radim zakročila rázně, bůra nadělila poslednímu Dobrému Poli. Na první dva týmy se mohlo dotáhnout bodově také béčko Peček, jenže prohrálo v Třebovli. Tři góly vítězů dal Bobek, další dva Richter. Souboj dvou sousedů z tabulky vyzněl jasně pro Břežany, které přehrály Chotutice jasně 6:0. Sedm branek nastřílelo béčko Liblice Tismicím na jejich trávníku.

17. kolo: Radim - D. Pole 5:0 (36. Procházka, 49. Hanuš, 80. Čábelka, 84. Procházka, 89. Jozífek), Dobřichov - Tuchoraz 1:1 pen. 3:4 (66. Vrátný - 74. Vopařil), Č. Brod C - Kouřim B 3:0 (36. z pen. Čermák, 62. Vymazal, 68. Čermák), Tismice - Liblice B 1:7 (2. Rychlík - 25. Vedral, 47. Moravec, 68. Vedral, 78. Sýkora, 80. Sýkora, 86. Kiewak, 88. Bubník), Rostoklaty - Kozojedy 2:1 (29. Kováč, 43. Brabenec - 26. Pukman), Třebovle - Pečky B 5:3 (12. Richter, 42. Richter, 46. Bobek, 55. Bobek, 83. z pen. Bobek - 41. Říha, 52. Bydlák , 63. z pen. Novák), Břežany - Chotutice 6:0 (17. Menšík, 40. Stipo, 44. Svoboda, 55. Svoboda, 60. Slavík, 64. Karban)