Kamara obvinil Kúdelu, že ho v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow rasisticky urazil. To český hráč popírá, připustil vulgární nadávku. Přesto dostal od disciplinární komise UEFA trest na 10 utkání.

„Nechápu, jak někdo muže dostat nejtvrdší trest za něco, co není prokázané. Nejsou důkazy a jen oni dva vědí, co si řekli,“ uvedl brankář Polep Adam Hruška.

Skotská policie se podle právního zástupce fotbalisty Rangers Glena Kamary chystá obvinit slávistického obránce Ondřeje Kúdelu z rasistického chování. Trestem může být pokuta nebo až půlroční vězení.

„Kamarův právník by si za své kecy zasloužil půl roku vězení, protože hájí špínu,“ dodal naštvaný Hruška.

Třízápasový trest dostal od UEFA Kamara, jenž po zápase Kúdelu fyzicky napadl v útrobách stadionu při schůzce, na níž byli i oba trenéři. Také tímto incidentem se na podnět Slavie skotská policie zabývala. Čtyři duely v klubových soutěžích UEFA si pak nezahraje útočník Rangers Kemar Roofe za brutální zákrok na gólmana Ondřeje Koláře, jemuž způsobil zlomeninu v obličeji.

„Plánovaný útok v útrobách stadionu a Kamara dostal stop jenom na tři zápasy? To je normální trestný čin a on dostane ze všech nejmíň? Trenér Rangers o tom věděl, přihlížel a nedostane žádný postih? Nechápu,“ čílil se Adam Hruška.

„Zákrok na Koláře, to byl také kriminální čin. Hráč po zákroku rozhazuje rukama, ani Ň o tom, že by se omluvil, nikdo z nich se nezeptal na stav Koláře. Tenhle hráč by měl dostat ze všech nejvíc. Já osobně bych rozdělil tresty takto: Kudela stop na tři zápasy, Kamara na čtyři a Roofe na deset. Roofe měl jenom štěstí, že Kolář je bojovník a nic vážnějšího se mu nestalo,“ zahrál si na soudce velký fanoušek Slavie Praha.

Kúdela si díky trestu dlouho nezahraje v evropských pohárech, ani v reprezentaci.

„Kúdela možná něco řekl, možná taky ne, ale zruší mu nejlepší sezonu kariéry. Co polehčující okolnosti? Slavia vydala video, kde jasně říká ne rasismu. Slavia má v týmu několik hráčů z jiných zemí a oni i bez důkazu mu dají stop na 10 zápasů. Ani mě to tolik neštve za Slavii jako za reprezentaci,“ podotkl Hruška.

„Do Kuchty kopnou dva hráči a nedostanou ani žlutou. Pak přijde Kúdela, zakryje si ústa, něco řekne a dostane stopku. Ústa si zakrývá, i když mluví se spoluhráči bílé pleti,“ konstatoval Adam Hruška.