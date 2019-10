1. liga

Hero Team – Fenerbahce Wagon 2:1 (0:1) Branky: 42. Brdíčko (Březina), 49. Linart (Březina) – 25. Rychlík (Nevečeřal), AS Roma – FC Breakkers 3:6 (2:3) Branky: 14. D. Žemba (Rychlík), 18. D. Žemba (Kroščen), 48. D. Žemba (Kroščen) – 3. Kesner, 16. Kubásek (Pych), 25. Pych (Kesner), 30. Sladkovský (Koška), 44. Koška (Kesner), 45. Koška, Real Kolín – Dynamo VKK Kolín 0:5 kontumace.



Průběžná tabulka: 1. Dynamo VKK Kolín 18, 2. Hero Team 16, 3. FC Breakkers 13, 4. AS Roma 7, 5. Real Kolín 6, 6. Fenerbahce Wagon 6, 7. Gunners 4.

Kanadské bodování: 1. Kovařík (Dynamo VKK Kolín) 30 (20+10), 2. Oberreiter (Dynamo VKK Kolín) 24 (8+16), 3. D. Žemba (AS Roma) 15 (11+4).

Střelci: 1. Kovařík (Dynamo VKK Kolín) 20, 2. D. Žemba (AS Roma) 11, 3. – 4. Nevečeřal (Fenerbahce Wagon), Linart (Hero Team) 9.

Asistence: 1. Oberreiter (Dynamo VKK Kolín) 16, 2. Kovařík (Dynamo VKK Kolín) 10, 3. Koška (FC Breakkers) 9.

Brankáři s nulou: 1 – Cimpl (Hero Team).

Program 9. kola, neděle: Breakkers – Hero Team (9), Fenerbahce Wagon – Real Kolín (10), Dynamo VKK Kolín – Gunners (11).

2. liga

FC Real Kolín B – Chlaston Villa 5:4 (2:3) Branky: 5. Myška (Kratochvíl), 25. Myška (Sopko), 39. Novotný (Myška), 43. Sopko (Javůrek), 50. Myška (Javůrek) – 1. Hykš (Martínek), 4. Martínek (Hála), 24. Hykš (Martínek), 26. Hykš (Martínek), PV za 20 – FC Žízeň 0:4 (0:1) Branky: 14. Tokar (Osadský), 37. Ševčík, 42. Osadský (Nowok), 45. Tokar, Béžoví Pežoti – Kozla Nozdra 2:6 (0:3) Branky: 28. Horák (Procházka), 38. Procházka (Růžička) – 6. David Laštovka (Hanzl), 17. David Laštovka (Pacák), 21. Pacák (Chrastil), 35. Pacák (David Laštovka), 40. David Laštovka (Pacák), 50. Pacák (David Laštovka).

Průběžná tabulka: 1. Kozla Nozdra 18, 2. Béžoví Pežoti 12, 3. Real Kolín B 10, 4. Chlaston Villa 9, 5. FC Rümpijeem 9, 6. FC Žízeň 9, 7. PV za 20 4.

Kanadské bodování: 1. Pacák (Kozla Nozdra) 37 (17+20), 2. D. Laštovka (Kozla Nozdra) 24 (14+10), 3. Myška (Real Kolín) 18 (14+4).

Střelci: 1. Pacák (Kozla Nozdra) 17, 2. – 3. D. Laštovka (Kozla Nozdra), Myška (Real Kolín B) 14.

Asistence: 1. Pacák (Kozla Nozdra) 20, 2. Javůrek (Real Kolín B) 12, 3. T. Chrastil (Kozla Nozdra) 11.

Brankáři s nulou: 2 – Urbánek (Béžoví Pežoti), 1- Vosejpka (PV za 20), Karola (FC Žízeň).

Program 9. kola, sobota: FC Žízeň – Béžoví Pežoti (13), Chlaston Villa – Rümpijeem (14), neděle: Kozla Nozdra – Real Kolín B (12).

Jiří Gač