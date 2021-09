„Do Tuklat jsme jeli s pokorou k soupeři, kterému se nepovedl úvod sezony. Tohle nás potkalo v loňské sezoně taktéž a není to nic příjemného. Očekávali jsme, že to budou chtít domácí zlomit, že nedají nic zadarmo. Nám se povedl skvělý úvod do utkání, kdy jsme v první minutě vstřelili branku. Poté nás ohrozila střela domácího útočníka, která skončila na břevně. Z naší strany přicházelo více šancí, chtěli jsme přidat další branky, což se také povedlo a prakticky ve druhém dějství bylo o výsledku rozhodnuto. Domácí borci se snažili naší obranu potrápit, ale kluci si to vždy pohlídali. V závěru jsme inkasovali zbytečnou branku, kterou si ale kluci z Tuklat zasloužili vstřelit,“ podotkl asistent Ratboře Tomáš Kratochvíl.

Branky: 88. Klepetko – 1., 28. a 71. Teslík, 58. Kesner, 59. a 65. Gembiczki. Poločas: 0:2.

Branky: Pazdera – Kotala (66. Bajtler), Kostak, Pígl, Mazur – D. Čermák, Pytloun, Patačik, Lachman (70. Procházka) – Klepetko, Chýle.

Ratboř: Jeřábek – M. Adámek, Biško, Kemza (46. Mbemba), Kovařík – Gembiczki, Teslík, Kesner, Brant – Vohnický, J. Adámek (59. Uher).

Krakovany – Velim B 2:2 (PK 8:9)

„V zápase s mužstvem z horních pater tabulky jsme podali velice dobrý výkon a měli jsme na dosah tři body. Bohužel hostům se tři minuty před koncem podařilo šťastným gólem po zaváhání našich obránců vyrovnat a v penaltovém rozstřelu jsme neuspěli,“ posteskl si trenér Krakovan Vlastimil Chlád.

„Přestože jsme podali zatím nejslabší výkon, získali jsme nakonec dva velmi cenné body. Naše hra postrádala pohyb, důraz a hlavně přesnost. Během zápasu jsme si nevytvořili žádnou vysloveně gólovou šanci. Jediné dva povedené momenty naštěstí skončily brankou. Nejprve jsme šli do vedení po krásné střele z dálky a dvě minuty před koncem jsme vyrovnali hlavičkovým lobem z dlouhého nákopu. Další bod jsme získali v penaltovém rozstřelu až v deváté sérii, kdy jsme všechny penalty s přehledem proměnili,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 34. Sixta, 71. Chvojka z PK – 27. Štros, 87. O. Vokřál. Poločas: 1:1.

Krakovany: Douděra – Neruda, Myška, Kozel, Černý – Horák, Vodvářka, Chvojka, Kutil – Dostál, Sixta (80. Olexa).

Velim B: Dejmek – M. Kosina, Hrabal, O. Vokřál, Štros – Němec, Jelínek, Ceral (46. J. Vlk), Zajíc (46. J. Vokřál) – Kasal (61. Jansta), Věříš (71. L. Vlk).

Kouřim – Bečváry 2:1

„K jednotlivým utkáním nastupujeme pokaždé v jinak poslepované sestavě, zápas od zápasu nám přibývají marodi a to se více než výrazně podepisuje na našich výkonech. I když to nebyl jeden z nejlepších výkonů, jsme ve finále opravdu rádi, že se nám to podařilo otočit i přes komplikace, které utkání nabídlo . Třeba když v 27. minutě souboj rameno na rameno sudí vyhodnotil jako faul Kociána a hosté šli do vedení po pokutovém kopu. To také byla jediná vážnější šance na obou stranách v prvním poločase. Druhý poločas jsme začali aktivněji, i díky příchodu Královského . Po faulu na něj ve vápně jsme také dostali šanci v podobě pokutového kopu, který proměnil Snížek. O šest minut později po rohovém kopu už jsme se radovali podruhé, když na přední tyči tečoval míč opět Snížek a jeden z domácích hráčů si srazil míč do vlastní brány,“ řekl sekretář Kouřimi Jan Kočí.

„První poločas jsme nezačali špatně, byli jsme o něco aktivnější než domácí a šli po penaltě do vedení. Bohužel jsme z aktivity ve druhé půli ustoupili a soupeř toho využil, když v 69. minutě také z penalty vyrovnal. Branka nás zmrazila a soupeř byl dál aktivnější, což vyústilo ve vedoucí branku. Vedení už si domácí pohlídali, naše pološance zůstaly nevyužité. Bohužel jedeme z Kouřimi bez bodů, i když si myslím, že jsme na ně dosáhnout mohli,“ hlesl trenér Bečvár Josef Kuba.

Branky: 69. Snížek z PK, 75. vlastní J. Kšírl – 27. Černý z PK. Poločas: 0:1.

Kouřim: L. Havránek – Novák, Tománek, M. Havránek, Navrátil (88. Forman) – Kocián (57. Královský), Snížek, Světnička, Hovorka – Pilař (69. Ježík), Keltner.

Bečváry: Stoupa – Uher, J. Kšírl, Čáslava, J. Kuba (69. Raichl) – V. Šmejkal, Černý, M. Kšírl, Jahoda – Kenardžiev, Hampl (79. Brunclík).

Nučice – Libodřice 4:5

„Zápas, ve kterém padlo devět branek, příliš nevyšel oběma gólmanům. Přesto Hradecký kromě čtyř branek ještě dvě šance chytil a tak hosté vyhráli. Škoda hloupé branky po rohu na 2:4, protože v závěru jsme měli převahu, sahali po bodu a v posledních dvanácti minutách vstřelili tři branky, přesto to na remízu nestačilo. V příštím kole by se nám měli vrátit do sestavy tři hráči, tak snad uhrajeme nějaký lepší výsledek,“ řekl člen nučického výboru Jan Vedral..

„Do utkání jsme vstoupili vlažně a za pět minut ještě dostali dvě žluté karty. Ale postupem času jsme soupeři začali půjčovat míč jen při výkopech nebo odkopech. První šanci napálil Dittrich po rohu do břevna. Pak měli asi jedinou velkou šanci domácí, ale Kubalíka vychytal Hradecký. První gól jsme vstřelili po krásné akci Němce s Košíkem po pravé straně, kdy druhý jmenovaný prostřelil brankáře. Po pár chvílích po chybě stoperů šel sám na branku Škopek a vstřelil náš druhý gól, tím se zároveň rozehrál k výbornému výkonu. Tak skončil první poločas. Na začátku druhého jsme další brankou Škopka zvýšili na 3:0 a vypadalo to na rozhodnutí zápasu. Ale domácí zápas ještě neodpískali. Začali vše jen kopat dopředu a vytvořili si mnoho standardek. Skóre se postupně měnilo na obou stranách a my na každou branku domácích dokázali odpovědět. Když na ukazateli skóre v 90. minutě svítil stav 3:5, myslel jsem, že to už musíme v poklidu dohrát. Jenže rozhodčí nastavil pět minut nad rámec normální hrací doby a to ještě 92. minuta svítila na tabuli minimálně čtyři minuty. My měli v prodloužení dvě obrovské šance na to utkání definitivně zlomit, ale nedali jsme a soupeř se nakonec přiblížil na jediný gól. Závěrečný hvizd skoro po tmě ukončil toto, pro nestranného diváka, velice zajímavé utkání. Jsem rád za tři body, ale čtyři inkasované góly, z toho tři po standardních situacích, je strašně moc. Výhra z venku se počítá a chceme na ni navázat příští týden v Bečvárech,“ uvedl trenér Libodřic Adam Baško.

Branky: 55. Chromý, 79. a 90. Kubalík, 81. Novák – 28. Košík, 35., 50. a 70. Škopek, 89. Šafránek. Poločas: 0:2.

Nučice: Rybák – Jícha, Novák, Souček, Kulhavý – Nevšímal, Šulc, Bradáč, Chromý – Hervert (35. Maršák), Kubalík.

Libodřice: Hradecký – Němec, Šafránek, Dittrich, Patočka (46. Beníšek) – Košík, Batelka, Hovorka, Pohanka – Volavka, Škopek (90. Baško).

Červené Pečky – Zásmuky 2:0

„Utkání se nám vůbec nepovedlo. Těžko hledat nějaká pozitiva. Zřejmě jsme podlehli dojmu, že se nemůže nic stát a že jedeme pro jasné tři body k soupeři, který doposud v soutěži jen jednou skóroval. Za celé utkání jsme takřka neohrozili branku domácích. Pečky dobře řešily situace v útočné fázi, kde jsme my naopak propadali. Za nasazení a bojovnost si Pečky body zasloužily. My musíme rychle na toto utkání zapomenout a soustředit se na příští,“ uvedl trenér Zásmuk Václav Jindra.

Branky: 14. a 45. Zákoucký. Poločas: 2:0.

Červené Pečky: Linhart – Maršík, Bulíř, Zákoucký (61. Hanousek), Rytnauer – Zdeněk, Vondráček (79. Převrátil), Přiklopil, Carda (76. Štolba) – Zientek (61. Schejbal), Svoboda.

Zásmuky: P. Terč – Vokáček, Šourek (52. Dvořák), Sobotka, Kraus – Pěkný, Sivák, Pechar, Jonáš (72. M. Terč) – Borovička, Vrablec.

Ovčáry – Jestřabí Lhota 0:3

„Jestřabí Lhota byla jasně lepší a zaslouženě vyhrála. Byl to zatím nejlepší soupeř, s kterým jsme se utkali. Jenom škoda, že jsme ze tří šancí nevyužili ani jednu, protože pak by se hra asi vyvíjela jinak. Nakonec jsem rád, že jsme nedostali bůra, protože hosté měli hodně šancí,“ konstatoval trenér Ovčár Bohuslav Machůrka.

„Začali jsme aktivně, dařilo se nám kombinovat, hrálo se převážně na soupeřově polovině. Bohužel ale chybělo více klidu v koncovce. Střelecké pokusy končily mimo, nebo je zlikvidoval brankář. Střelecky se zadařilo až ve 21. minutě, kdy se trefil Kubíček. Druhá branka padla po chvíli, kdy se prosadil po přihrávce ze strany Kesner. Ve druhé půli jsme drželi otěže zápasu a snažili se přidat třetí branku, to se nám podařilo v 67. minutě. I přes množství šancí další branka nepadla. Jsem spokojený, že jsme získali tři body. Klukům bych chtěl za výkon poděkovat. Dále moc děkuji fanouškům za podporu na venkovním zápase,“ řekl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

Branky: 21. Kubíček, 25. Kesner, 67. Mikeš. Poločas: 0:2.

Ovčáry: Procházka – P. Mikita, J. Mikita, Tichý, Hula – Chadraba, Machaň, Hrubeš, Vilt – K. Machurka, Hartig.

Jestřabí Lhota: Karban – Švanda, Hron, Klička, Hojda – Mikeš, Kesner, Kubíček, Kostelecký (85. Bilik) – Krupka, Trojan (75. Fejt).

Štítary – Plaňany 2:3

„Do utkání jsme šli s cílem zopakovat výkon z domácího utkání s Velimí. Bohužel jsme doplatili na naši efektivitu a řešení finální fáze. Zároveň soupeř dokázal z minima vytěžit maximum. Hned na začátku utkání jsme po sérii našich chyb inkasovali branku. Vyrovnání poté přišlo po dlouhé pasáži, kdy jsme soupeři téměř nepůjčili balon. Po centru Machurky se prosadil Horňáček hlavou na zadní tyči. Místo toho, abychom vstřelili druhou branku, jsme za devět minut opět prohrávali. Po poločasové přestávce byl cíl jasný, otočit zápas a získat doma další důležité tři body. V 68. minutě se ovšem hosté radovali potřetí, kdy se prosadili po naší ztrátě míče a následně rychlém protiútoku. Nám se pak už jen podařilo zkorigovat stav druhou brankou Horňáčka. V zápase jsme nebyli horší, ale fotbal se hraje na góly a ne na počet vypracovaných šancí. Do příštího zápasu musíme zapracovat na efektivitě při proměňování našich šancí,“ zdůraznil asistent Štítar Michal Hervert.

„První vítězství nás těší. Paradoxně se zrodilo proti zatím nejlepšímu soupeři. Vítězství náš nově budovaný tým potřeboval a doufám, že nám pomůže v dalších zápasech. Domácí hráli kombinační fotbal a po většinu zápasu měli územní převahu. My jsme spoléhali na dobrou obranu, hodně jsme se věnovali dirigentu Kmochovi a spoléhali na protiútoky. To byl scénář celého zápasu. Domácí z převahy vytěžili minimum, my jsme měli řadu vyložených šancí, které jsme zdaleka všechny nevyužili. Na vítězství to ale stačilo,“ oddechl si trenér Plaňan Petr Šafránek.

Branky: 30. Horňáček, 77. Hetcl – 2. a 39. Motrunich, 68. Žemba. Poločas: 1:2.

Štítary: Černý – Machurka, Biško, Hoření (69. Opolzer), Beneš (60. Jelínek) – Vlášek, Kmoch, Miškovský, Hetcl – Horňáček, D. Brdíčko.

Plaňany: Arnold – Jambor, Freund, Konůpek, Lutsiuk – Shpuryk, Motrunich, Lazaryev, Pavlenko, Metlushko – Žemba (69. D. Siruček).