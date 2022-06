Novým trenérem Medvědů je Adam Konvalinka

V první části programu odehráli Kolíňáci sedm utkání základní skupiny + dva zápasy skupiny Zlaté, do které postoupili.

„Po herní stránce to nebylo špatné, ale určitě dokážeme předvést daleko lepší výkony,“ podotkl Pikner.

Kolín se v této části utkal také se slavnou Benficou Lisabon.. S gigantem po velkém boji nakonec prohrál 1:3.

„Asi nikdo z nás nemůže říct, zahrál jsem si proti Benfice. Našim klukům se tento sen splnil. Většina hráčů Benfici byla o hlavu vyšších a skvěle fyzicky i technicky vybavených. Po několika sekundách jsme prohrávali po dlouhém pasu do křídelního prostoru a následném okamžitém centru do pokutového území. Neskutečně rychlá a přesná akce, kterou můžeme vídat i v dospělém fotbalu na té nejvyšší úrovni. Soupeř byl k neudržení, což přineslo i branku na 2:0 a zdálo se, že utkání bude jednoznačnou záležitostí. Jenže i nám se povedlo několik kliček, fint a zakončení a najednou kluci zjistili, že by to mohlo jít. Zhruba od poloviny zápasu jsme převzali aktivitu a Benficu začali přehrávat. Kontaktní gól prostě musel přijít a zařídil ho Teo Kopecký. Benfica se dostala nejen pod herní, ale i pod psychický tlak. Dokonce několikrát její hráči zakopli míč do zámezí nebo neadresně napálili dopředu, jen aby ho dostali do bezpečných prostorů. Náš tlak pokračoval, kluci hráli skvěle, sebevědomě a nebojácně. Třicet sekund před koncem však po dalším delším pasu a následném brejku jsme inkasovali třetí gól. Škoda ustrašeného začátku, ale ne každý den hrajete proti evropskému velkoklubu a v hlavách kluků prostě ten kousek strachu musel přirozeně být. To výsledkově rozhodlo, ale po herní stránce byla druhá polovina zápasu naše a nezbývá než smeknout před výkonem všech hráčů. Zážitek pro všechny na celý život, skvělý fotbal,“ popsal sváteční duel Jan Pikner.

Byla to jediná prohra Kolína v základní skupině, pohodlně tak postoupil do Zlaté skupiny o 1-16. místo, kde ho čekal SW Vorwart – Wacker, neskutečně hrající Paok FC z Řecka (pozdější finalista), ale hlavně pozdější vítěz turnaje Lech Poznaň, který měl skóre v základní skupině 30:0 a předváděl kvalitní hru, na kterou se jen těžko hledají slova.

„S Wackerem jsme si poradili, ale Paok FC byl tvrdý oříšek. Vyspělí hráči, hrající s naprostým přehledem. Paok byl lepší, ale kluci nechali na hřišti vše, co umí. Prohráli jsme 0:1 brankou z penalty. Řečtí fanoušci byli skvělí, naše kluky chválili a objímali je. Asi tady vznikla i „družba“ našeho kotle s tím řeckým a vzájemně jsme si pomáhali. Velmi sympatické, příjemné a přiznávám, že mě to i dojalo. Na Lech Poznań jsme jednoduše neměli. Soupeř nás celý zápas přehrával a bylo to jediné utkání na turnaji, kde jsme nestačili. Jednoznačně zasloužená prohra 0:4. Smekám před výkonem Poznaně, opravdu nemám slov, respekt, pecka,“ uznal Jan Pikner.

Jeho svěřenci hráli tedy o 9-16. místo.

„Zde se nám moc nepovedlo remízové utkání s Bablsbergem a mrzí i prohra s IP Bromapojkarna, kde jsme dominovali a soupeř dal náhodný gól po prudkém vhazování, kdy prakticky trefil do hlavy svého spoluhráče a míč padáčkem zapadl do naší sítě. Víc zakončení švédové neměli. Zamrzí pak zdržování hry, gestikulace hráčů IPB k našemu kotli nebo dokonce žlutá karta po nevybíravých zákrocích na naše kluky, což je v kategorii přípravek opravdu řídký jev. Pokud bychom tento zápas vyhráli, náš další soupeř o konečné 9. místo by byla Hertha Berlín BSC a mrzí mne, že si kluci nemohli zahrát s dalším velkým jménem. O 11. místo jsme opět hráli s Bablsbergem a vyrovnaný zápas rozhodl v posledním střídaní David Hošek,“ dodal Jan Pikner.

„Při pozorování zápasů jako například Lech Poznaň – Royal Antwerp FC nebo Benfica Lisabon – Paok FC srdce plesalo nad výkony hráčů. Ale ani v této evropské konkurenci se naši neztratili a udělali dojem na diváky, rozhodčí, i kolegy z řad trenérů těch největších klubů, a okamžitě jsme dostali pozvánku na další ročník. Vše ale bude záležet na financích,“ podotkl „Hony“ Pikner.

Z turnaje si odnesl spoustu poznatků.

„I přes chybičky a chvilkové výpadky v koncentraci hodnotím turnaj jednoznačně pozitivně. Jsem nesmírně rád, že si kluci mohli splnit svůj sen a zahrát si proti týmům, na které se dívají v televizi. Na sto procent vím, že na tohle nikdy nezapomenou. Zároveň se mohli přesvědčit o tom, co jim neustále říkáme, že hrát můžou proti komukoliv, když každý jeden z nich nechá na hřišti srdíčko, bude odvážný a za každou cenu vždy aktivní,“ řekl Pikner.

Kolín v celkovém pořadí obsadil s bilancí sedm výher, čtyř remíz a čtyř porážek, z toho tři s týmy do čtvrtého místa, jedenácté místo.

„Za předvedené výkony a vzornou reprezentaci našeho klubu, města i České republiky chválíme celý tým. Děkujeme našemu kotli, který opět celé dva dny neúnavně podporoval kluky a byl jednoznačně nejlepším na turnaji. Děkujeme rodičům za podporu a všem, kteří nám pomohli s tímto turnajem. Děkujeme sponzorům, že pomohli klukům ke splnění jejich snu. Takto vynaložené peníze skutečně mají smysl,“ uzavřel spokojený Jan Pikner.

Výsledky, základní skupina:

SK Sparta Kolín – Sportfreunde Kollerbach (De) 1:0 (Buchar)

SK Sparta Kolín – IF Sibbo- Vargama (Fin) 3:2 (Chlumský, Šitych, Hošek)

SK Sparta Kolín – SV Babelsberg (De) 1:0 (Hošek)

SK Sparta Kolín – Benfica Lisabon (Port) 1:3 (Kopecký)

SK Sparta Kolín – IP Brommapojkarna (Swe) 0:0

SK Sparta Kolín – Berliner SC (De) 1:1 (Blecha)

SK Sparta Kolín – NFV- Kreisauswahl Hild (De) 1:1 (Chlumský)

Zlatá skupina o 1-16. místo:

SK Sparta Kolín – SC Vorwarts- Wacker A (De) 2:0 (Hošek, Chlumský)

SK Sparta Kolín – Paok FC (Gre) 0:1

SK Sparta Kolín – Lech Poznaň (PL) 0:4

Skupina o 9-16- místo:

SK Sparta Kolín- SV Babelsberg (De) 1:1 (Buchar)

SK Sparta Kolín – Branderburger SC (De) 4:0 (Skořepa, Kopecký, Buchar, Tuláček)

SK Sparta Kolín – SC Vorwarts- Wacker B (De) 1:0 (Hošek)

SK Sparta Kolín – IP Brommapojkarna (Swe) 0:1

O 11. místo:

SK Sparta Kolín – SV Babelsberg (De) 1:0 (Hošek)

Sestava: Kožíšek, Blecha, Buchar, Hošek, Chlumský, Kopecký, Krajíček, Skořepa, Šitych, Tuláček.

Realizační tým: Jan Pikner (trenér), Kryštof Pikner (asistent), Tomáš Vorlíček (asistent), Jana Mádrová (vedoucí týmu), Jana Baldová (kompenzační cvičení), Markéta Hartmanová (atletický trenér).

Celkové pořadí:

1. Lech Poznaň, 2. Paok FC, 3. Royal Antverp FC, 4. Benfica Lisabon, 5. FC Schalke 04, 6. Galatasaray Istanbul, 7. SV Bergisch Gladbach, 8. Be 1NFA, 9. Hertha BSC, 10. IF Brommapojkarna, 11. SK SPARTA KOLÍN, 12. SV Bablsberg, 13. Brandenburger SC, 14. JSG Hannover, 15. SC Vorwarts Wacker A, 16. SC Vorwarts Wacker B, 17. Berliner AK, 18. Berliner SC, 19. IF Sibbo- Vargarna, 20. 1FC Neubrandenburg…

