Smůlu má například Kolín, který vévodil divizní skupině C a mířil za postupem do ČFL. Ale i některé týmy v okresních soutěžích, které hrály na špici. Například Tři Dvory nebo Zásmuky.

Sparta Kolín

Vladimír Zeman (předseda): Co na to člověk může říct. Je to problém, který se týká všech bez rozdílu. Je potřeba na tuto sezonu rychle zapomenout a jedeme dál se stejnými cíli.

Velim B

Jiří Ptáček (trenér): S ohledem na dále přetrvávající různá omezení je to rozumné řešení. Po tak dlouhé nucené pauze by nebyl dostatek času na přípravu a určitě by hrozila i různá zranění. Navíc dohrání jen podzimní části by nebylo zcela regulérní, ať už z hlediska postupu či sestupu. Stále by existovalo riziko, že klub v případě karantény by ovlivnil další týmy a tím i zbytek soutěže. Doufám, že v nejbližší době přijde rozvolnění, abychom mohli začít plnohodnotně trénovat a připravit se na novou sezonu.

Bečváry

Josef Kuba (trenér): Vzhledem k situaci, která neumožňuje dosud naplno a bez omezení trénovat, je rozhodnutí o ukončení amatérských soutěží logické. Pokud by se soutěže dohrávaly bez tréninků, neměly by potřebnou kvalitu, mužstva by neměla možnost se na zápasy kvalitně připravit. Hrozilo by i zranění hráčů, protože bez tréninků skočit rovnou do zápasové zátěže je pro hráče velké riziko. Ne každý je totiž tak zodpovědný a připravoval se individuálně sám. Věřím, že letní příprava už bude plnohodnotná a že podzimní část včas začne a regulérně se i dohraje.

Libodřice

Adam Baško (trenér): Že se soutěže nedohrají, jsem očekával a mrzí mě to, protože jsme měli letošní sezonu dobře rozehranou. Ale nedá se nic dělat. Máme alespoň více času na to se kvalitně připravit na tu další. Chtěl bych, aby jsme sehráli, pokud to covidová situace dovolí, co nejvíce kvalitních přípravných utkání a kvalitně potrénovali. S trénováním jsme již před časem začali v počtu hráčů, který situace dovoluje a na klucích je vidět velká chuť do fotbalu, za což jsem rád. Přeji všem pevné zdraví a ať už se co nejdříve potkáváme na hřišti.

Tři Dvory

Vladimír Novák (trenér): Tím, že se nedohrála už druhá sezona v řadě, je velká škoda. Sice moc dobře nechápu z jakého důvodu, když od půlky března se skoro všichni musíme povinně testovat na covid jednou týdně. Myslím si, že kdyby se soutěže dohrály, určitě by se nic nestalo, naopak by to prospělo. Jenže páni ve vládě na to mají holt jiný názor a ten je směrodatný. Bohužel je to tady jako v Kocourkově. S covidem se musíme naučit žít, ten tady už bude s námi. Asi to nemá cenu více rozebírat a hodnotit. Počkáme si, co přinese čas.

Zásmuky

Václav Jindra (trenér): Je určitě škoda v mnoha směrech, že se amatérské soutěže nedohrají. Větší problém ale vnímám v tom, že byl výpadek hodně dlouhý a nemohlo se ani trénovat. Nejvíc si myslím, že tohle zasáhne všechny mládežnické kategorie, na všech výkonnostních úrovní. V každém věku se učí různým dovednostem a těžko to budou dohánět. Další problém bude v malých klubech, hrajících nižší soutěže dospělých. Starším hráčům na sklonku kariéry už se nebude chtít začínat, někteří zjistili, že jim fotbal nechybí a taky není kým doplnit, protože dorost většinou nemají. Rád bych se v tomhle všem pletl.