Domácí borci vedli asi deset minut před koncem těsně 4:3, hlavně díky hattricku Jakuba Nováka. Atmosféra začala houstnout a nakonec z toho byla pěkná mela. Hráči Polep odešli z hrací plochy. „Říkal jsem klukům, ať neodchází. Ale nedalo se s tím nic dělat. Já už jsem byl na střídačce. My jsme dali dva regulérní góly, které nám nebyly uznány. Byl to zápas na nic, byla to fraška, zbytečné emoce. Jejich pomezní zkazil celý zápas,“ uvedl k incidentu polepský kapitán Lukáš Kmoch, kterému se nelíbily některé zamávané ofsajdové pozice.