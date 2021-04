„Věřím, že nějaká naděje nám stále ještě zbyla. A že alespoň polovinu soutěží skutečně dohrajeme,“ uvedl generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly.

Ovšem jednotné rozhodně nejsou názory těch, kterých se to bezprostředně týká. Většině hráčů fotbal jednoznačně chybí a nejraději by vyběhli za zelené pažity ihned. Někteří trenéři už tak velké nadšení nesdílí. Jak to primárně fotbalové kluby, hráči, funkcionáři vnímají? Převažuje stále chuť soutěže dohrávat? Rozhodnutí by mohlo padnout po Velikonocích. A my jsme sondovali mezi okresními celky různých soutěží.

„Věřím tomu, že se letos začne hrát, ale myslím, že se neodehrají všechna utkání. Důvodem může být to, že některý z týmů by musel třeba do karantény kvůli nemoci Covid – 19,“ řekl univerzál Nučic Jan Vedral.

„Doufám, že se sezona ještě rozjede. Fotbal a celkově parta v kabině chybí každému z nás,“ podotkl trenér Jestřabí Lhoty Martin Mikeš.

„Poslední čísla vypadají nadějně. Věřím, že se dohraje alespoň zbytek podzimní části,“ uvedl trenér Bečvár Josef Kuba.

Podle regulí stačí dohrát padesát procent sezony, aby mohly týmy postupovat a sestupovat. To se ale nemusí každému zamlouvat, což je pochopitelné.

„Upravený soutěžní řád je nastaven dobře. Pro nás, s naším postavením v tabulce, je samozřejmě každý odehraný zápas nad 13 kol velkým bonusem,“ řekl trenér Tuchorazi Viktor Odráška, jehož týmu patří poslední místo v okresním přeboru.

Jestli se soutěže rozjedou, záleží na rozhodnutí vládních zmocněnců. Především pak odborníků. Naši oslovení mají ale také svůj pohled na restart.

„V první řadě bych okamžitě povolil pravidelné týmové tréninky všech věkových kategorií. Úplně nejdříve bych nahnal na hřiště mládežnické kategorie a dospělé hned vzápětí. Aby se všichni mohli začít pravidelně a pořádně hýbat, otužovat a přirozeně budovat imunitu. Po 3 až 4 týdnech bych povolil zápas dvou různých týmů, za předpokladu dodržení hygienických podmínek. K pravidlům nemám co dodávat, stačí se podívat kousek za hranice – například Holandsko, kde trénují nepřetržitě v týmech a hrají zápasy v rámci klubu – nechat se inspirovat a těch pár nejúčinnějších dodržovat. Pohyb k lidskému tělu neodmyslitelně patří, a když už nemusíme lovit potravu, tak si musíme udržovat zdravé tělo i duši jinak, třeba fotbalem. Věřím, že se brzy zase sejdeme na hřišti,“ nastínil trenér Červených Peček Matěj Bílý.

„Co se týká opatření k odehrání zápasů soutěže, tak jsem přesvědčen, že všechno je řešitelné. Ve srovnání s ostatními činnostmi ve společnosti je podle mě riziko nákazy při soutěžních zápasech zanedbatelné. Nicméně případný systém opatření a kontroly potřebný k odehrání zápasů musí být na této úrovni soutěže pro kluby i hráče nastaven reálně,“ konstatoval trenér Tuchorazi Viktor Odráška.

Otázka další je mládež. Její vývoj rozhodně stagnuje, všichni si přejí, aby už mohly děti i ti větší konečně na sportoviště, na fotbalové trávníky. „Jsem pro i za cenu toho, že se dohraje jen půlka sezony. Hlavně děti bych rád už viděl na hřišti. Sám spolutrénuji velkoosecký dorost a ta pauza je strašně dlouhá. Vůbec netuším, co ta odluka s některými hráči udělá,“ obává se o budoucnost mládeže Martin Svoboda.

O tom, že se všichni hráči na plac těší, je přesvědčený trenér dorostu poděbradské Bohemie a kolínské přípravky Jan Hovorka.

„Já jsem pro. Většina mých svěřenců se na fotbal moc těší a nejen na něj, ale i na své spoluhráče a někteří i na trenéry (smích). Hlavní je, aby se začalo trénovat,“ přeje si po dlouhé přestávce Hovorka.

„Dohrání soutěží je z pohledu regulérnosti asi důležité, ale v této situaci bych výsledky úplně neřešil. Spíše bych to bral jako odměnu za to dlouhé odloučení od kopané a celkově od sportu,“ dodal s optimistickým tónem slávista Jan Hovorka.