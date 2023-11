/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dohrávce 1. kola okresního přeboru ve fotbale favorizované Zásmuky prohrávaly ve Velkém Oseku už 0:2. Pak ale dostal červenou kartu domácí Kalaš, následně byl vyloučen i domácí trenér Jiří Kočí.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Velký Osek - Zásmuky (3:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Těsně před poločasem snížil hlavou zkušený exligista Pavlík a stejný hráč zavelel druhým gólem ve 47. minutě k obratu. Ten hosté dokonali a připsali si do tabulky další tři body v boji o postup do vyšší soutěže.

„Do utkání jsme vstoupili dobře a již v 6. minutě jsme se ujali vedení. Ve 28. minutě se nám podařilo zvýšit na 2:0 a s aspirantem na postup to nevypadalo dobře. V závěru prvního poločasu nám byl vyloučen hráč, čehož Zásmuky dokonale využily a otočily zápas,“ uvedl manažer Velkého Oseka Zdeněk Novák.

„Kluky musím pochválit jak za výkon, tak i nasazení po celý zápas. Dovolím si tvrdit, že pokud bychom byli v jedenácti, výsledek by byl jiný .Nutno podotknout, že vyloučení bylo pro nás smolné, ale jasné,“ dodal Novák.

„Jediné, s čím můžeme být spokojeni, jsou tři body. Vzhledem k předchozím výsledkům zřejmě došlo u hráčů k podcenění soupeře a čekali jsme, že dohrávku zvládneme v lehkém tempu. Opak byl pravdou. Domácí se soustředili jen na poctivé bránění a vyrážení do nebezpečných brejků. To se jim dařilo a po třiceti minutách vedli 2:0. Nám pomohl gól do kabin a dobrý vstup do druhého poločasu, kdy jsme během deseti minut výsledek otočili na 2:4. Oživení do druhé půle přinesl střídající Chábera a po něm David Bárta. Měli jsme pak ještě spoustu příležitostí skóre navýšit, ale situace jsme nevyřešili gólově. V 66. minutě přišel trest, když jsme si nešťastně dali vlastní gól a bylo zbytečné drama až do konce utkání,“ řekl trenér Zásmuk Václav Jindra.

„Velký Osek má mladý tým s perspektivou do budoucna. Jeho hráči hráli s nasazením, organizovaně a slušně. To se ovšem nedá říct o lavičce domácích, která celý zápas nadávala a urážela naše hráče. Svým mladým hráčům zrovna moc příkladem nejdou,“ dodal Jindra.

Branky: 6. Žilka z PK, 28. Tvrzník, 66. vlastní Čapek – 43. a 47. Pavlík, 55. L. Martínek, 58. Jahoda. ČK: 42. Kalaš (VO). Poločas: 1:2.

Velký Osek: Durdil – Meloun, Šátek, Svoboda, Kalaš – Hushcha (63. Šamša), Žilka, A. Novák (46. J. Koška), Karban – Z. Novák (59. M. Koška), Tvrzník.

Zásmuky: Hurt – Kraus (90. Skala), Čapek, J. Martínek, P. Bárta – Vokáček, L. Martínek, Lindner (47. Chábera), Zimmermann (75. D. Bárta) – Pavlík, Jahoda.

