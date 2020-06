Ještě na začátku druhé půle prohrávali, pak však přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a díky tomu slavili v přípravném období další vítězství. Fotbalisté Kolína vyhráli v Brandýse nad Labem 5:2.

Z přípravného utkání FK Kolín - Kutná Hora (7:1). | Foto: Adam Hruška

„Vstoupili jsme do utkání aktivně a vedli jedna nula. Pak jsem ale nepochopitelně přestali hrát a čekali, kdy domácí vyrovnají. To se jim povedlo těsně před přestávkou. Navíc po třech minutách druhé půle nám vstřelili druhý gól. Poté jsem musel zvýšit hlas. Naštěstí někteří pochopili, co se po nich chce a začali šlapat a hrát tak, co se od nich čeká. Po zbytek zápasu jsme dominovali. Konečný výsledek mohl být pro nás ještě daleko příznivější,“ uvedl trenér Petr Pavlík.