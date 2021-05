/ROZHOVOR/ Hrál za pražskou Spartu, v Zápech. V současné době je oporou Liblice v nejnižší krajské soutěži. Fotbal se sice díky pandemickým opatřením nehraje, on si ale i tak připsal jeden velký úspěch. Miroslav Doležal ovládl anketu čtenářů Kolínského deníku o Nejpopulárnějšího fotbalistu okresu.

Miroslav Doležal. | Foto: Vladimír Malinovský

„Lhal bych, kdybych řekl, že mě to mile nepřekvapilo, jelikož se spíš pasuji do ankety největšího hajzla okresu (smích). Raději bych ovšem tuto individuální cenu vyměnil za to, aby se opět mohlo sportovat bez omezení v plné míře, a to hlavně kvůli dětem,“ řekl třiatřicetiletý Doležal.