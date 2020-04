Zatímco profesionální fotbalisté mají ještě šanci, že se jejich sezona dohraje, ti amatérští definitivně vědí, že jim sezona kvůli koronaviru předčasně skončila. Většina z nich ale nemusí zoufat. Nadšenci v Radimi totiž přišli s nápadem uspořádat Letní ligu, jako náhradu za nedokončený ročník 2019/2020.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Hrát by se mělo od 13. června do 11. července. „Pokud se povede naplnit kapacita, mělo by hrát dvanáct týmů,“ uvedl hlavní organizátor Ivo Procházka.