„Jsme moc rádi, že se do projektu zapojují jak fotbalové ligové mládežnické akademie, tak i kluby z okolních měst,“ uvedl organizátor Martin Hanousek.

Do obce nedaleko Kolína přijedou například FC Slovan Havlíčkův Brod, FK Viktoria Žižkov, FC Slovan Liberec, FK Neratovice/Byškovice, FK Pardubice, FK Teplice, FK Dukla Praha, SK Benešov, FK Čáslav, FK Teplice, FA Jablonec, MFK Chrudim, samozřejmě domácí Červené Pečky a mnoho dalších celků.

„Celkově se zabýváme podporou sportovních klubů a netradiční fotbalové turnaje jsou jednou z dalších cest, díky kterým máme možnost měnit zaběhlé pořádky klasických soutěží a zpestřit dětem jejich sezonu. Zároveň se snažíme těmito turnaji upozornit na to, aby se trenéři zamýšleli nad vytížením hráčů, počtu dotyků s míčem v rámci turnajů, tak, aby to pro ně bylo co nejvíce rozvíjející,“ nastínil hlavní motto turnaje Martin Hanousek.

Projekt fotbalu malých forem je projektem fotbalových turnajů pro děti od 7 do 10 let. Jedná se o ideální prostředek rozvoje herních činností jednotlivce i týmové hry. Fotbal malých forem sebou přináší mnoho nového a netradičního, přesto se však jedná o tradiční prostředek, který v tréninku používá většina předních i menších fotbalových klubů v České republice.

„Smyslem našich turnajů je podpora fair-play mezi hráči i trenéry, podpora radosti ze hry vzhledem k systému hry, podpora fanouškovství díky soutěži fanklubů a v neposlední řadě také nastavení správné životosprávy dětí. Turnaj se hraje bez rozhodčích,“ dodal Martin Hanousek.