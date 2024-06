Vladimír Malinovský dnes 20:03

Jen malé tresty pro vyloučené fotbalisty, ale některé tučné pokuty pro kluby za nedostavení se týmů k mistrovským zápasům. To bylo zasedání disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně. Nejvyšší pokutu musí zaplatit Cerhenice, které nejely k utkání okresního přeboru do Libodřic. Vyjde je to na čtyři tisíce korun.