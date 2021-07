Byl to zápas, na který budou chtít co nejrychleji zapomenout. Fotbalisté Velimi (krajský přebor) prohráli v dalším přípravném utkání na vlastním hřišti s divizní Čáslaví 1:5.

Z přípravného utkání Velim - Čáslav (1:5). | Foto: Václav Dastych

„Během chvíle jsme dostali tři góly ze tří brejků a ve 30. minutě bylo po zápase. Je to ponaučení a také paradox, protože jsme hráli proti týmu z vyšší soutěže, a mělo by to být spíš naopak. Jenom škoda, že jsme nějaké pološance neproměnili, protože to o přestávce klidně mohlo být 2:4 a zápas by se poté vyvíjel určitě jinak. Druhý poločas se dohrával z povinnosti, posledních deset minut bylo vůbec pouťových,“ řekl trenér Velimi Radek Kulhánek.