1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Štítary

Daniel Kmoch (trenér)

1. Přestávku trávím více méně s rodinou.

2. Netrénujeme. Myslím si, že v naší soutěži to není úplně potřeba. Hráči ani žádný plán nedostali. Především si myslím, že jsou to dospělí lidé a měli by sami vědět, co mají dělat.

3. Podle mého názoru to není potřeba. Jestli mají rádi fotbal, tak si můžou sami naordinovat tréninkové dávky, aniž bych je do toho nutil.

4. Každý se sám může třikrát v týdnu jít lehce proběhnout a udržet se v nějaké kondici. Možností je spousta.

5. Těžko říct.

6. Můj případ to rozhodně není. Už se těším, až to vypukne. Problém to může být u starších hráčů, jako u nás například brácha Lukáš Kmoch, který pořád říká, že už asi nezačne, ale po týdnu zase říká, že ještě chvíli vydrží. Ale to všechno uvidíme, až to nastane.

7. Tohle bych nechal na kompetentních osobách.