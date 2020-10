„Fotbal mě stále baví, je můj celoživotní kůň,“ říká 67 letý muž, jemuž se ve fotbalových kruzích neřekne jinak, než „Čudka“.

V kolika letech jste začal trenérskou kariéru a proč jste se pro ni rozhodl?

Již v době aktivní hráčské činnosti jsem absolvoval trenérské kursy s tím, že po skončení kariéry se budu věnovat trénování. Ve 43 letech jsem ukončil aktivní činnost na úrovni divize v Kolíně. Od vedení tehdejšího Mogulu jsem dostal nabídku na trénování A mužstva, kterou jsem přijal.

V kolika klubech jste působil a kde se vám líbilo nejvíc?

Působil jsem celkem v šesti klubech. Až na jednu nepovedenou štaci rád vzpomínám na všechna angažmá. Samozřejmě teď se mi líbí v Krakovanech.

Podstatnou část kariéry jste strávil v Kolíně, kde jste mužstvo vedl v divizi a poté dělal asistenta v ČFL. Z vašeho pohledu nejvyšší soutěž. Měl jste někdy nabídku i z vyšších soutěží?

Neměl.

Jako trenérovi vám prošla rukama velká porce hráčů. Kdybyste z nich měl vytvořit ideální jedenáctku, jaká by byla?

Těžká otázka, ale zkusím vybrat. Čižinský – J. Biško, Doseděl, Tlučhoř, Hendrych – Kunášek, Svoboda, L. Kmoch, Vébr – Antoš, J. Štoček.

V současné době trénujete Krakovany v okresním přeboru. Spokojený?

Nestěžuji si.

Jak moc se od vašich začátků změnilo trenérské řemeslo?

Asi nezměnilo. Akorát dříve byli trenéři jenom na hřišti, dnes jich jsou plné restaurace.

V dnešní době mají hráči spoustu lákadel. Jak těžké je přitáhnout k fotbalu?

Hodně těžké. Fotbal je dnes na třetím až čtvrtém místě. Srdcařů je již hodně málo.

Když se bavím s trenéry z různých soutěží, téměř každý si stěžuje na tréninkovou morálku. Jak je to u vás v Krakovanech?

V průměru chodí na trénink tak 12 hráčů.

Jak byste dnes charakterizoval pozici trenéra?

Stejně jako dříve. Vyhraje se, hráči hráli dobře. Prohraje se, může za to trenér. Špatně to postavil, nebo blbě vystřídal.

Trénování vás stále baví?

Baví, fotbal je můj celoživotní kůň.

Měl jste někdy chuť s trénováním praštit?

Po každém prohraném zápase, ale za hodinu mě to přejde.

V trenérské kariéře jste zažil i jeden smutný moment. Dvakrát v řadě jste postoupil se Suchdolem a pak dostal padáka. Byl to váš nejsmutnější moment vaší kariéry?

Po několika letech jsem se mohl jako trenér vrátit do divize, kde jsem začínal, ale údajně jsem neměl o soutěži přehled. Mrzelo mě to hodně. Ale asi to tak mělo být.

Dřív jste byl úspěšný hráč. Nejvyšší soutěž, kterou jste hrál, byla druhá liga za Pardubice. Jak na toto období vzpomínáte?

Na jedenáct let bezva sportovního života, kdy jsem dělal to, co mě hodně bavilo a dá se říci i živilo. Navíc v dobré partě se nedá zapomenout.

Své jste si odehrál i v Kolíně. Co říkáte na současný klub, který se vrátil ke kořenům a opět se jmenuje Sparta Kolín?

Myslím, že hlavní je, že Kolín dal dohromady mužstvo, které má na to, aby letos postoupilo do ČFL. Tato soutěž by klubu i městu slušela. Jako příznivec Sparty Praha jméno Sparta vítám.

Vaše hráčská kariéra trvala 52 let. Za tu dobu vás trénovala velká řádka trenérů. Na kterého vzpomínáte nejraději a proč?

V dorostu Tatry Kolín to byl skvělý trenér Zdenek Dekles. V Pardubicích to byli hodně nároční trenéři, kteří trénovali i hráli první ligu, a to Zdenek Krejčí a Milan Kolár. Rád vzpomínám i na trenéra Františka Šindeláře.

Kdybyste měl možnost sestavit ideální jedenáctku z hráčů, kteří byli vašimi spoluhráči, jaká by byla?

Jelínek (Pardubice) – Stráník (Pardubice), Luža (Pardubice), Prorok (Pardubice), Dvořák Josef (Kolín) – Plocek (Pardubice), Škrha (Pardubice), Jarolím Karel (Pardubice) – Němec (Kolín), Drahovzal (Kolín), Machurka František (Kolín).

Měl jste někdy trenérský vzor?

Ne.

V dnešní době je čím dál častější, že hrají hráči dříve narození. Klidně jim je 50 a víc. Co na to říkáte?

Bohužel, až tito padesátníci na vesnicích skončí, tak řada vesnických klubů nebude mít dostatek hráčů. A zanikne.

Není to trošku ostuda pro mladé?

Je, ale mladým to je jedno.

Vy sám jste hrával do 62 let. Ale již nikde nepůsobíte. Nesvrbí vás trošku nohy?

Nesvrbí, v mém věku by to bylo proti přírodě.

Máte nejvyšší trenérské vzdělání. Se kterými známými trenéry jste spolupracoval, nebo se osobně setkal?

V Kolíně se Standou Kocourkem, který trénoval první ligu, a Bohoušem Pilným, který trénoval druhou nejvyšší soutěž. Oběma jsem dělal asistenta.

Vizitka

Věk: 67

Bydliště: Kolín

Trenérská kariéra: Mogul Kolín (1996-98), Zenit Čáslav (1998-2001), Velim (2002), Mogul Kolín (2005-2011), Zásmuky (2011-2013), Suchdol (2013-2015), Krakovany (2015 doposud).

Hráčská kariéra: Velký Osek (žáci), Tatra Kolín (dorost), Dukla Zbiroh (vojna), TJ Kolín (1974-1976), VCHZ Pardubice (1977-1987), Jiskra Kolín (1987-1996), Libodřice (1996-1998), Starý Kolín (1998), Městec Králové (1999), Suchdol (1999-2004), FK Kolín (2005-2010), Suchdol (2010-2015).

Sportovní úspěch: Druhá fotbalová liga (VCHZ Pardubice).

Nejoblíbenější klub: Sparta Praha.

Nejoblíbenější hráč: Messi.