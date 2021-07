Místo konání je příhodně, protože právě v Olomouci vznikla před padesáti lety první soutěž malého fotbalu v tehdejším Československu. V Tréninkovém centru mládeže Sigmy Olomouc odstartuje celodenní klání prvními duely v základních skupinách v půl desáté dopoledne.

Jasno o novém českém klubovém šampionovi bude kolem sedmé hodiny večerní. „Jedeme opět s nejvyššími ambicemi, jinak by to ani nešlo. Budu ovšem spokojený, když skončíme do třetího místa,“ prohlásil Jaroslav Bobčík, prezident obhájce BKMK Topshoes.cz Brno.

V základní skupině C narazí například na FK Rozhraní Blanensko. „Našel jsem pár jejich zápasů, nevypadají špatně, ale kvalitu mají všichni účastníci, žádný zápas nebude lehký,“ doplnil Bobčík.

Sedmnáct účastníků turnaje se rekrutuje z nejlepších klubů podle pořadí v ligách a pohárech jednotlivých oblastních svazů. Účastníci zabojují o dvě místa v pohárové Evropě. Vítěz postoupí do Ligy mistrů a poražený finalista na EMF EUROCUP, obě klání hostí shodně od 1. do 5. září italské Riccione.

Jako domácí favorit půjde do boje celek RK Kafki Olomouc, tamní ligový šampion. „Chceme minimálně zopakovat loňské umístění. Myslím, že máme silnější tým a snad uspějeme. Škoda, že na turnaji jsou jen dvě postupová místa do Evropy, ale je to náš cíl a s tím do toho jdeme. Musíme zabrat, když se to nepovede, pokusíme se skončit co nejvýš, ať neuděláme ostudu Olomouci,“ řekl prezident klubu Kafki Rudolf Pola.

Před rokem v Kolíně skončil jeho výběr ještě pod přerovskou hlavičkou čtvrtý. Teď ho doma požene víc fanoušků. „Přijede za námi dost lidí z Přerova, bývalých spoluhráčů, minimálně dvacet lidí, další taky z Olomouce. Myslím, že podporu mít budeme,“ usmál se Pola.

Na titul pomýšlí také Ostravský Zábřeh, který už okusil evropskou soutěž. „Spokojený budu jedině s vítězstvím. Opět jsme byli mezi nasazenými týmy při losu, takže si ani jiné ambice dávat nemůžeme,“ uznal prezident ostravského klubu René Bulař.

Z Ostravy do Olomouce vyrazí také početná divácká ekipa. „Očekávám, že to bude největší návštěva, která za námi kdy jela. Do Prahy i jinam přijelo kolem čtyřiceti lidí, myslím, že v Olomouci budeme mít ještě výraznější podporu,“ doufal Bulař.

V roli nováčka míří na Český národní pohár například Pivná Parta EBM Construct Praha. „Ambice nemáme moc velké, je to naše první účast na takovém turnaji, takže chceme hlavně nasbírat zkušenosti do dalších ročníků,“ přiznal zástupce klubu Vladimír Kertesz.

Jde o vítěze poháru Pražské klubové fotbalové ligy. „Jsme tým složený ze Slováků žijících v Praze, obdobný pohár jsme zažili na Slovensku, takže očekávám podobnou úroveň. Zhruba víme, o co se jedná, základ pro nás bude postup ze skupiny,“ pravil Kertesz.