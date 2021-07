„V prvním poločase působila Sokoleč (I. A třída) velmi sympatickým dojmem. Hra byla víceméně vyrovnaná. A kdyby Sokoleč vedla do přestávky 2:0, nikdo by se nedivil,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Narážel na dvě situace. Nejprve ve 24. minutě útočník Sokolče obstřeloval z pravé strany v jasné pozici brankáře Malinu, ale těsně minul. Těsně před odchodem do kabin Malina opět skvělým zákrokem podržel svůj tým.

Po změně stran už byl Český Brod lepší, což se promítlo i do konečného skóre.

V 50. ještě Herzán z malého vápna mířil hlavou mimo, o chvíli později už byl po přihrávce od Poběrežského přesnější. Střídající domácí útočník se stal největší hvězdou zápasu. Byl to on, kdo vstřelil všechny góly. Druhý mu skvělou přihrávkou pod sebe připravil Sklenička. Hattrick zkompletoval poté, co mu pozici připravili Kejha s Poběrežským.

Generálku na novou sezonu odehraje Český Brod v sobotu od 11 hodin v Živanicích.

Branky: 53., 78. a 82. Herzán. Poločas: 0:0.

Český Brod: Malina – Šolaja, Nekolný, Medek, Carda – Ceccarelli, Kejha, Václavík, Makovský – Kubiš, Fikejz.

Střídali: Přibyl, Sklenička, Moravec, Herzán, Poběrežský, Palečko.