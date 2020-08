„Klukům jsem před zápasem říkal, že jsme ještě nikdy nevyhráli první kolo v mistráku, tak aby k tomu přistoupili zodpovědně. Do šesté minuty jsme si vytvořili tři šance, které jsme bohužel neproměnili. Pak dohrál hezky akci Ravizza a my se konečně ujali vedení. Následně Sedláček neproměnil penaltu. Poté přišla pasáž, která se mi moc líbila. Od 25. minuty jsme soupeře přehrávali, hráli jsme agresivně, akce domácích jsme zastavovali hned v zárodku nebo na půlce hřiště. Také se nám podařilo přidat druhý gól,“ byl spokojený s první půlí trenér Českého Brodu B Jindřich Stejskal.

Naopak druhá půle byla ze strany hostů vlažná. A to se mu nelíbilo.

„Po změně stran nás Suchdol regulérně dvacet minut přehrával. Také krásnou střelou snížil. Pak měl i několik šancí na vyrovnání. Buďto dobře zasáhl náš gólman, nebo domácí hráči nebyli přesní. Nám se na konci podařilo sice dvakrát skórovat, ale druhá půle byla z naší strany katastrofální. Zejména mě mrzí to, že když ztratíme v útočné fázi míč, hráči nemají vůli se vrátit. Je to takový vlažný, a to nás může v mistrovské části stát body,“ zlobil se Stejskal.

Branky: Semrád – Ravizza 2, Sedláček, Kuchař. Poločas: 0:2.

Český Brod B: T. Vymazal – Čermák, Balík, Pěnkava, Říha – Krombholz, Dušek, Novotný, Šťastný – Sedláček, Ravizza. Střídali: T. Vymazal, Kuchař.