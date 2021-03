1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

PLAŇANY

Petr Břichnáč (kapitán)

1. Nejvíce mě zaměstnávají děti, máme dcery 3 a 1,5 roku, takže s nimi a manželkou trávím skoro všechen volný čas, když tedy nejsem v zaměstnání. Jinak se chodím proběhnout, nejvíce teď využívám běžecký pás a občas běhám venku.

2. Využívám běžecký pás a občas přírodu, když počasí dovolí. Měl jsem teď ale zranění a byl jsem šest neděl mimo sport. Kluci nastavili hráčům běžecký plán na leden.

3. Máme on line skupinu, kde někteří vkládají své běžecké možnosti a vzdálenosti. Ale většina buď trénuje individuálně bez odezvy, nebo na to kašle.

4. Za leden byl cíl uběhnout 80 km. Jinak pravidelný trénink nastavený není.

5. Jestli se rozehraje, tak věřím, že možná v létě. Ale byli bychom rádi, kdyby se mohla v tomto počasí k tréninkům využívat hřiště, nebo umělka.

6. Osobně uvidím, po zranění už jsem začal s během, ale, jak to půjde v plné zátěži, zatím nevím. Na druhou stranu po tolika letech nechci jen tak končit v takové době. Otazník visí ještě nad dalším kmetem, kterým je Hradecký. Záleží, kdy se začne. Co se týká ostatních hráčů, končí u nás Jan Olah a vrací se k Praze. Jinak o nikom dalším nevím, že by končil.

7. S těmi pravidly nevím, je to těžké, testy drahé a očkovat se každý určitě nedá. Ale alespoň v nějaké omezené míře by bylo potřeba se sportem opět začít, ubíjí nás to všechny.