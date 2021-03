1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

ČERVENÉ PEČKY/PAŠINKA

Matěj Bílý (trenér)

1. Já osobně věnuji co nejvíce času rodině a roční dceři. Snažím se pravidelně běhat a cvičit, asi tak 2 až 3x v týdnu, a když to počasí a podmínky na plácku dovolí, tak si jdu zakopat do mičudy.

2. Mám informace od kamarádů z ligových mládežnických týmů, že všichni trénují nepřetržitě ve dvojicích na hřišti nebo ve skupinkách pracují na fyzické kondici v parcích. U nás na „okrese“ je to skoro nereálné. Koho by to bavilo? Na naší úrovni je to hlavně o zábavě a nějakém pocitu štěstí z pohybu a týmového „spiritu“. A druhá věc jsou naše děti, naši žáčci a dorostenci, naše budoucnost. Každá z těchto věkových kategorií je náchylná na emoce, každá jinak, ale u každé je velmi důležité ty emoce prožívat a při dlouhodobém drilu se spíše vytvoří negativní emoce odporu a nechuti. A to v žádném případě nechci. Proto v podstatě netrénujeme a ani individuální plány nevedeme.

3. Pokud počasí a podmínky dovolí, tak se raději sejdeme na plácku za barákem a zakopeme si. Samozřejmě za podmínek dodržení nařízení vlády.

4. Pokud bych nějaký individuální plán ordinoval, tak by to byly komplexní tréninky na budování fyzické kondice složené z dynamických běhů, koordinace, síly, různé intenzity a zábavy. Trénink 3x v týdnu by měl být minimum.

5. Chci být a jsem optimista, takže věřím v to, že si letos ještě ostré zápasy zahrajeme. Nejvíce to potřebují žákovské a dorostenecké kategorie.

6. Ne, naopak, registruji velký zájem o to jít si zahrát, zaběhat si, pohádat se u toho a zdravě se špičkovat, kdo je lepší. Jen mám trochu strach o dorostence napříč celou republikou, v této kategorii bude velká „úmrtnost“ aktivních fotbalistů. A je to obrovská škoda, protože jen takové minimum, jako týmový trénink v rámci oddílu by je u fotbalu udržel.

7. V první řadě bych okamžitě povolil pravidelné týmové tréninky všech věkových kategorií. Úplně nejdříve bych nahnal na hřiště mládežnické kategorie a dospělé hned vzápětí. Aby se všichni mohli začít pravidelně a pořádně hýbat, otužovat a přirozeně budovat imunitu! Po 3 až 4 týdnech bych povolil zápas dvou různých týmů, za předpokladu dodržení hygienických podmínek. K pravidlům nemám co dodávat, stačí se podívat kousek za hranice – například Holandsko, kde trénují nepřetržitě v týmech a hrají zápasy v rámci klubu – nechat se inspirovat a těch pár nejúčinnějších dodržovat. Pohyb k lidskému tělu neodmyslitelně patří, a když už nemusíme lovit potravu, tak si musíme udržovat zdravé tělo i duši jinak, třeba fotbalem. Věřím, že se brzy zase sejdeme na hřišti.