Čtvrt hodiny před koncem utkání čtvrté třídy Volárna – Bělušice (4:0) počastoval hostující Tomáš Říha rozhodčího Pešku nepublikovatelným výrokem a musel předčasně do sprch. Za to si vysloužil od disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně celkem vysoký trest. Nezahraje si pět soutěžních utkání. Svojšický Marek Hrstka dostal stopku na tři zápasy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.