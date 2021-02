Hlavní iniciativy se ujal Kolíňák Jakub Kopáček. Osmnáctiletý nováček dospělého fotbalu, který začal svou kariéru v Kolíně, ale ještě v přípravce si ho vyhlédli sešívaní.

V mládežnické kategorii U19 zastával roli kapitána a nyní už je nově členem B-týmu. Do povědomí sportovních fanoušků se mohl dostat v minulém týdnu, kdy byla v televizních sportovních novinách k vidění jeho geniální levačka z přátelského zápasu s Ústím nad Labem. Zasloužil si tak titul „Borec na konec“.

„Myšlenka byla už dříve. Tato doba není pro nikoho lehká, obzvláště pro lidi v těžké situaci. Zdálo se mi jako dobrý nápad pomoci i v dnešní době,“ nastínil svůj dobročinný úmysl Jakub Kopáček.

Slávistickým heslem „Spolu jsme silnější“ se řídily i ikony sešívané kopané, kteří působí u B-týmu v realizačním týmu. Těmi jsou dvojnásobný mistr ligy se Slavií Marek Jarolím a sešívaná legenda Ivo Knoflíček.

„Ne vždy dokážou kluci v mladém věku vnímat starosti druhých. Jsem proto rád, že jsme se mohli k této sbírce připojit a uvědomit si, jak může být osud tvrdý. Doufám, že jsme Rozárce a její rodině alespoň trochu pomohli a vše dobře dopadne. Kopi má skvělý charakter a patří k silným osobnostem našeho týmu, což dokázalo, jak ho tým ve sbírce následoval. Patří mu velký dík za práci a čas, který tím strávil,“ uvedl k uskutečněné charitě trenér Marek Jarolím.

Včetně nich se zapojili i všichni Kopáčkovi spoluhráči a nechyběli ani ti, kteří za sebou mají i premiérové starty v prvním týmu, tedy Jakub Křišťan, Tomáš Rigo či Matěj Jurásek. Ruku k dílu přidali také velezkušení hráči Michal Švec a Michal Šmíd.

„Jsem moc rád, že i mladí kluci neváhali a zapojili se do této akce, navíc v tak špatné době. Není to moc peněz, ale věřím, že i taková částka pomůže a třeba se zapojí i další lidé. Držím palce,“ dodal třiatřicetiletý stoper Michal Švec.

Slavia nefiguruje v pomoci pro Rozárku poprvé. Nedávno byla s pětiletou bojovnicí spojena v listopadu minulého roku, a to prostřednictvím Jiřího Sodomy. Tenkrát se zapojilo především vedení Slavie, když do svého muzea vydražilo dres Tomáše Součka z West Hamu. Nyní je to čistě v týmové kompetenci slávistické rezervy.

„Kabina zareagovala ihned a všichni bez zaváhání s touto akcí souhlasili. Máme v kabině výbornou partu a tímto se to jen potvrdilo,“ pokračoval organizátor Kopáček.

Kopáček se s Rozárčiným tatínkem a sestrou sešel a předal nejen šek na vybraných 30 tisíc korun, ale také podepsaný dres s číslem 6, které symbolizuje její blížící se šesté narozeniny. Rozárka je aktuálně po náročné operaci, a tak se předávání nezúčastnila.

„Chtěl bych poděkovat klukům, realizačnímu týmu a všem, kteří se na této akci alespoň trochu podíleli. Ještě bych rád dodal: „Co dáváš, to se ti vrátí“,“ uzavřel Kopáček.

Rezervní tým sešívaných jde tak skvělým příkladem, že fotbal není jen o sportu. Je také o lidskosti, která je v dnešní době tolik potřebná!

(Tomáš Šulc)