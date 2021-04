Vrcholem všeho bylo to, že vstup do hlavního sálu hlídala ochranka. Mnoho lidí se do sálu díky tomu nedostala. Prostory Městského společenského domu se v tu chvíli na pár hodin proměnily v nedobytnou tvrz.

Kolínský deník vyzpovídal některé aktéry, kteří se valné hromady přímo zúčastnili.

Adam Baško (Libodřice): „Podle mého postřehu se celá valná hromada nesla v dost nervózním duchu. Několik týmu se nemohlo valné hromady účastnit kvůli chybějícím dokumentům, nebo administrativním chybám. Za mě je to obrovská škoda, protože nakonec hlasovalo jen 49 zástupců klubů a již předem bylo zjevné, že výsledky budou dost vyrovnané. Dle mých informací nebyli k hlasování připuštěni zástupci klubů, kteří by všichni hlasovali pro kandidáty Evoluce a tím pádem by byl i výsledek voleb jiný. Ale valná hromada dopadla, jak dopadla. Gratuluji staronovému předsedovi OFS a zvoleným členům výkonného výboru ke zvolení. Přál bych si, aby opadly emoce, přestalo se politikařit a my se začali věnovat opravdu jen fotbalu na hřišti, který nám všem, myslím, moc chybí.“

Josef Kuba (Bečváry): „Letošní volební valná hromada OFS Kolín se zásadně lišila od těch předchozích. Jednak pandemickou situací a jednak tím, že byla sestavena protikandidátka současného vedení. Bohužel se stalo to, že šest klubů nebylo vpuštěno na valnou hromadu. Došlo u nich k administrativní chybičce. A to ovlivnilo celé hlasování. Všech šest by totiž hlasovalo pro nové vedení OFS. Zda klubům bylo znemožněno hlasování v souladu se stanovami, si netroufám tvrdit. Ale určitě to bylo v rozporu se zdravým rozumem. Vítězství pana Paříka o jeden hlas je proto tak trochu hořkokyselé. Ne každý ví, jak těsné to bylo. Myslím, že výsledek voleb proto nebyl odrazem vůle všech klubů. Ale i tak ve výkonném výboru a revizní komisi došlo k částečným změnám. Věřím, že zvolení zástupci z obou kandidátek najdou společnou řeč a že fotbalu na Kolínsku to jen prospěje.“

Pavel Pospíšil (Červené Pečky): „Letošní valná hromada OFS mě zklamala ani ne tak volebním výsledkem, ale spíše atmosférou. Přestože všichni kandidáti a všechny kluby chtějí vlastně to samé, a to čistý fotbal, věnovat více péče mládeži a zlepšit renomé fotbalu mezi veřejností, když jsem sledoval nevraživost mezi jednotlivými delegáty, bylo mi z toho smutno. Jak chceme měnit fotbal, když nedokážeme respektovat jeden druhého a konstruktivně, bez předsudků řešit konfliktní situace? Věřím, že po vyhrocené volbě nový výkonný výbor dokáže najít společnou řeč a vzájemnou spoluprací a pomocí povedou fotbal k lepším zítřkům.“