„Vzhledem k tomu, že jsme byli oslabeni o velký počet zkušených hráčů, nemělo utkání patřičnou kvalitu. Na druhou stranu dostali prostor mladí hráči,“ uvedl trenér Zdeněk Šmejkal.

Velim s pražským soupeřem držela krok v první půli, po změně stran už to byla jednoznačná záležitost domácích.

„Byla to hra kočky s myší,“ přiznal Šmejkal.

„V první půli jsme si vytvořili nějaké šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve druhé už nás soupeř začal přehrávat. Pátý a šestý gól vstřelil do prázdné brány,“ podotkl Šmejkal.

Přestože jeho tým vysoko prohrál, našel nějaká pozitiva.

„Naši hráči alespoň viděli rozdíl mezi divizí a krajským přeborem. Pořád je lepší takový zápas než jenom trénovat. Meteor má velmi mladé a perspektivní mužstvo. Jeho hráči hráli v pohybu a dobře pracovali s míčem. Co jsem s nimi mluvil, chtěli by do třetí ligy,“ dodal velimský šéf lavičky.

Velim: Dejmek – Dudek, Petrů, Víšek, Seifert – Jansta, Kopáček, Vocel, Záhora – Kukal, Kasal. Střídali: Zajíc, Kosina, Němec, Nejedlý, Nadeje.