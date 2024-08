Nebyl to zrovna povedený start. Během hodiny prohrávali o dva góly, zdálo se být rozhodnuto. Fotbalisté Českého Brodu B však zbraně nesložili a do konce zápasu dokázali vyrovnat. Nováček I. B třídy skupiny C nakonec prožil docela povedenou premiéru. V Čelákovicích hrál nerozhodně 2:2.

„Čelákovice udělaly před sezonou šest nových hráčů a podle mě budou hrát nahoře. Díky tomu a podle průběhu jsem nakonec s výsledkem spokojený,“ uvedl trenér Miroslav Šmejkal mladší.

„Nabádal jsem kluky, aby hráli stejně, jako každý zápas v minulé sezoně, kdy jsme vyhráli okresní přebor. Musím kluky pochválit, že to ani za stavu 2:0 nezabalili a makali až do konce,“ podotkl.

„Na soupeře jsme vletěli a do 30. minuty jsme byli lepším týmem. Vstřelili jsme rychle dva góly, které nám bohužel nebyly uznány. Dále jsme nevyužili dvě stoprocentní šance. Soupeř vystřelil poprvé na bránu v 19. minutě a hned skóroval, takže do kabin jsme šli za nepříznivého stavu. V kabině jsme si něco řekli, chtěli jsme začít druhý poločas jako ten první, jenomže do 60. minuty se nám to moc nedařilo. Poté jsme ale zase začínali brát otěže do svých rukou my. Paradoxně dal soupeř druhou branku. Nám se podařilo o čtyři minuty později snížit a od té doby jsme byli jasně lepší. Měli jsme šance a hráli trpělivě. Zaslouženě jsme vyrovnali na konečných 2:2 až v nastaveném čase. Ze hřiště soupeře si vezeme zlatý bod,“ dodal Miroslav Šmejkal mladší.

Branky: 19. a 62. Pánek – 66. Nekolný, 90. Kejha. Poločas: 1:0.

Český Brod B: Hrdinka – Rypl (75. Kundrum), Nekolný, Kejha, Černý – Šimák, Částka, J. Škorpil, M. Škorpil (80. Bázlik) – Šimek, Blecha.

(René Volf)