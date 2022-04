Vítězná série Českého Brodu pokračuje. Lopka prožil skvělou premiéru

„Soupeř hrozil hlavně ze standardních situací. Gól nám dal ale přímo z rohu. My jsme ovšem z mnoha šancí dali tři a zaslouženě vyhráli. Soupeř byl kvalitní, o to nás to po minulém týdnu těší více. Všichni zaslouží pochvalu,“ dodal spokojený Petr Samek.

Branky: 38. Dukay, 70. Doležal, 81. Hrstka z PK – 56. Černovský. Poločas: 1:0.

Liblice: Hrdinka – Kliment, Bahr, Doležal, F. Řípa (90. Kiewak) – Pačes (87. Vostrovský), Kadeřábek, Nývlt, Hejda – Hrstka, Dukay (81. Plachý).

Měli problém s výškou soupeře. Čtyři góly dostali ze standardek