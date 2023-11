Poslední zápas podzimní části I. B třídy skupiny C se fotbalistům Plaňan nevydařil. Na hřišti favorizovaného Pátku prohráli 1:6.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Plaňany (6:1) | Foto: Markéta Stiborová

„Na poslední zápas jsme bohužel neodcestovali kompletní, ale to nic neměnilo na tom, že jsme si do Pátku jeli pro body,“ uvedl hrající asistent Tomáš Freund.

„První poločas byl vyrovnaný, šance měly oba týmy, my jsme bohužel neproměnili žádnou, zatímco soupeř jednu ano, a tak jsme šli do kabin za stavu 1:0. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že musíme vydržet v tempu a nepolevit v koncentraci. To se nám bohužel dařilo jen do 56. minuty, kdy jsme během dvou minut naservírovali domácím dva góly, ti odskočili na třígólový rozdíl a bylo po zápase. Zbývající čas se už jenom dohrával,“ podotkl.

„Teď nás čeká dlouhá zimní pauza, kde se musíme dát dohromady po fyzické, ale také po psychické stránce a pokusit se otočit zatím ne úplně podařenou sezonu,“ dodal Tomáš Freund.

Branky: 12., 58. a 89. Ramšák, 56., 81. a 87. M. Puk – 75. Kuchař. Poločas: 1:0.

Plaňany: Arnold – Motrunich, Vietrov, Sosvor (19. Čech), Starov – Kuchař, Nedvědil, Volavka, Yakhnov – Rýva (60. Freund), Žemba.

