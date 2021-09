„Konečně jsme bojovali a hráli fotbal. Zaslouženě jsme se také dostali do vedení a vypadalo to velmi dobře. Bohužel v poslední minutě prvního poločasu přišlo vyrovnání,“ uvedl trenér Petr Samek.

„Druhý poločas byl kdo z koho a my opět soupeři darovali druhý gól, a ten nás zastavil.Pak už jsme se snažili, ale soupeř si to zkušeně hlídal a přidal uklidňující třetí gól. Bohužel máme stále hodně zraněných, a to se pořád projevuje. Nemáme sílu nepříznivý vývoj otáčet. Rozhodně se ale nevzdáváme a budeme se snažit to prolomit,“ dodal odhodlaně Petr Samek.

Branky: 24. Vostrovský – 44. a 85. Kóňa, 57. Fichtner. Poločas: 1:1.

Liblice: Hrdinka – Kliment, Pop, Bahr, Vostrovský – Pačes, Vosecký (20. Plachý), Schovanec (83. J. Nouzák), Hejda – Zimmermann, Hrstka.