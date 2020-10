„Po třech prohrách v řadě už bylo nutné bodovat, a to se nám také povedlo,“ oddechl si útočník Lukáš Kubelka.

„K zápasu jsme konečně přistoupili jako k zápasu mistrovskému, ve kterém jde o tři body a výsledek a dění na hřišti tomu odpovídal,“ podotkl.

Právě on se stal klíčovým hráčem domácích. Soupeři vstřelil tři góly.

„Museli jsme něco změnit, tak se změnila stoperská dvojice. Novotný se vytáhl do zálohy, já poprvé v sezoně na svůj post na hrot a Živný prvně nastoupil z kraje zálohy. Změny týmu prospěly a téměř celé utkání, až na pár chvilek, bylo na jednu bránu. Jen za první poločas to mělo být o tři čtyři branky a bylo po zápase. To, co nevyšlo v poločase prvním, přišlo naštěstí v poločase druhém, a nebýt několika výborných zákroků brankáře Čižinského, mohl být rozdíl ve skóre mnohem větší. Pochvalu zaslouží celý tým. Nyní nás čeká pauza, na kterou se určitě nikdo netěší. Budeme jí muset nějak vyplnit a uvidíme, jak dlouho bude trvat. Doufejme, že pouze těch avizovaných čtrnáct dní,“ dodal Lukáš Kubelka.

Branky: 42., 60. a 62. Kubelka, 67. Korčák – 65. a 77. z PK Semrád. Poločas: 1:0.

Žiželice: Rokos – Bubeník, Konhefr, Mical (78. Hrstka), Rous – D. Živný (88. Scháněl), Novotný, Mejvald, Korčák, Martínek – Kubelka.