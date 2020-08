Přestože o přestávce prohráli o dva góly, po změně stran dokázali vstřelit tři góly a dotáhnout špatně rozehrané utkání do vítězného konce. Fotbalistům Žiželic se v novém ročníku nejnižší krajské soutěže daří. Ze dvou zápasů mají šest bodů. Na nováčka výborná vizitka.

„Do Jíkve jsme odjížděli s respektem k soupeři, protože má v kádru borce s ligovými zkušenostmi. Měli jsme snový vstup do zápasu, kdy jsme v sedmé minutě vedli 2:0, přesto jsme hrubými chybami v defenzívě do poločasu umožnili domácím otočit na 4:2. Domácí nás od desáté minuty do konce poločasu přehrávali, my je svými chybami posadili na koně,“ uvedl stoper Žiželic Lukáš Kubelka.