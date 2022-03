Zatímco v prvních dvou zápasech bude roli papírového favorita vždy plnit domácí tým, v dalších dvou se dá čekat pořádně tuhý boj. V Hřebči, která mezi nejlepší osmičku proklouzla až jako poslední během uplynulého víkendu, dojde na reprízu podzimního souboje v krajském přeboru (2:1). Kromě soutěže mají oba kluby společné i to, že ve svých řadách spoléhají na ex-ligové hráče – za domácí nastupují Tomáš Jablonský a Jakub Podaný, za hosty z Prahy-západ Milan Černý.

Velkým hitem bude boj o pohárové semifinále také v Sokolči. K souboji dvou podzimních lídrů svých soutěží tam dorazí jen několik málo kilometrů vzdálená Velim. Pokud se týmy nedohodnou jinak, je oficiálním termínem čtvrtfinále středa 20. dubna.

Zdroj: Youtube

Vedení svazu si dalo za cíl pohárovou soutěž zatraktivnit, losování v živém streamu bylo jedním z prvních kroků. „Myslím, že poháry, ať už ligové nebo v nižších soutěžích, jsou v České republice nedoceněné,“ zmínil Tomáš Neumann. Zvýšit prestiž poháru a tím i zájem klubů by podle něj mohla nějaká speciální forma soutěže a odměna pro nejlepší.

Tomáš Neumann doufá, že se sezona po dvou rušení jarních soutěží konečně odehraje celá. „Skončil covid, ale začalo další zkušební období v podobě války. Ale snad to dohrajeme. Těším se, až se zase uvidíme na hřišti,“ řekl.

Neratovické posily pro boj o ČFL: exligista, náctiletý talent i gólový zabiják

Jednou z nejbližších akcí středočeského fotbalu bude v polovině března výroční valná hromada v Praze. „Dojde na zhodnocení toho tři čtvrtě roku, co jsme ve funkcích. Chceme jít s kůží na trh. Zajímá nás, jak to cítí kluby, a jestli práci, do které jsme byli zvoleni, děláme správně a dobře,“ přiblížil první muž fotbalu v největším kraji.

Podle svých slov si uvědomuje, že ne všechno se podařilo bez chyb. „Za sebe i výkonný výbor ale musím říct, že do toho dáváme všechno a snažíme středočeský fotbal posouvat, aby nás fotbal nejen v kraji, ale i na okresech bavil a měli jsme z něj radost.“

Do jaké míry se to daří, zhodnotí právě kluboví delegáti…